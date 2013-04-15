В мае в Минске пройдет саммит глав правительств СНГ, а в октябре - встреча глав государств

Новости Беларуси. Председательство Беларуси в СНГ стало главной темой встречи Президента Александра Лукашенко с председателем исполкома этой организации Сергеем Лебедевым. В этом году в нашей республике запланирован ряд мероприятий. В мае пройдет саммит глав правительств Содружества, а на конец октября в белорусской столице готовится встреча глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это год для нас будет неспокойным, потому что работы очень много и, я так понимаю, что в конце мая мы принимаем здесь глав правительств в Минске – состоится саммит. А уже в конце октября мы проводим совещание глав государств в Минске. Мы готовимсчя к этому, но в ходе подготовки возникают какие-то вопросы и у исполнительного комитета. И я готов выслушать ваши предложения, проблемы, которые есть. Мы немедленно подключимся, потому что надо решить эти вопросы и проблемы.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета СНГ:

Я как председатель исполкома СНГ выразил удовлетворение тем ответственным подходом, который проявляют все структуры власти Беларуси, общественные организации, осуществляя это председательство. Уже ряд мероприятий прошли, в частности в Могилеве – в культурной столице СНГ, прошла серия мероприятий и еще предстоит немало. Ряд государств дали согласие на проведение саммита глав государств в конце октября в Минске. Исполнительный комитет СНГ вместе с государствами и вместе с отраслевыми советами формируем повестку дня Совета глав государств. Этот год проходит под знаком экологии. Я выразил признательность Президенту за то, что белорусская сторона подготовила проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в сфере окружающей среды. Этот проект соглашения будет вынесен на заседание глав правительств, и мы надеемся, что он будет одобрен.

Беларусь, по оценке Сергея Лебедева, очень ответственно подходит к председательству в СНГ. Уже состоялись встречи с главами стран Содружества, которые подтвердили готовность приехать в Минск. Исполнительный комитет вместе с отраслевыми советами формируют повестку форума.