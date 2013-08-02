Александр Лукашенко: Экономические преступления – это трехкратный, пятикратный платеж за украденные у государства деньги

Новости Беларуси. Экономические преступления и коррупция – важнейшие угрозы нашему государству. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу эффективности борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.

Глава государства упрекает госорганы и правоохранителей в бессистемном характере борьбы с этим явлением. Число коррупционных преступлений в Беларуси сократилось. Однако оценка работы в этом направлении правоохранительных и контролирующих органов оставляет желать лучшего. Все-таки еще очень много областей экономики находятся в тени и избегают положенного по закону налогообложения.

Например, только лжепредприниматели в прошлом году нанесли урон на сумму 700 млрд рублей. И это только одно из направлений существующего криминального бизнеса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С моей точки зрения, это важнейшие угрозы для нашего государства – коррупция и экономические преступления. Ничего более страшного для нас сегодня нет еще и потому, что с другими угрозами мы справляемся и, можно сказать, успешно.

Мы эти проблемы с вами рассматривали неоднократно в предыдущие годы, вырабатывали систему мер по искоренению противоправных явлений во всех их формах и проявлениях, анализировали деятельность соответствующих государственных структур по этим направлениям. В результате добились определенных положительных сдвигов. В течение трех последних лет количество коррупционных и экономических преступлений в стране сокращается. Эти цифры нам хорошо известны. Это может быть и свидетельством того, что мы плохо работаем в этом направлении. Вопрос не в этом. То, что у нас есть определенные успехи, этот факт подтверждается тем, что мы гораздо приличнее выглядим на фоне наших соседей и вообще других государств мира. Как бы к нам ни относились в Европе Западной, в Америке, в других странах, все однозначно признают, что в Беларуси власть старается поставить заслон любым коррупционным преступлениям. Неприкасаемых в стране нет. Это не наши оценки. Это оценки со стороны россиян, украинцев, поляков, других, не только соседей нашего государства. Улучшился и международный имидж Беларуси по этим позициям. Это тоже объективно, это не наши показатели. В целом, это подтверждает действенность принимаемых на государственном уровне мер, особенно профилактических. Тем не менее, актуальность антикоррупционной темы не снижается. Она требует постоянного внимания и системной работы, как правоохранительных органов, так и всего общества. И в этой связи следует признать, что еще не все необходимое сделано для пресечения коррупции и правонарушений в экономической сфере. Работа уполномоченных государственных органов зачастую носит бессистемный характер и ограничивается выявлением малозначительных преступлений. Пассивность проявляют и местные органы власти.

В стране действует отвечающее всем международным стандартам антикоррупционное законодательство. И на сегодняшний день нет необходимости его в целом реформировать и ужесточать. По отдельным направлениям - возможно. В результате этого совещания я бы хотел бы знать, по каким направлениям.

Государство затрачивает значительные средства на содержание служб и подразделений, которые должны пресекать коррупционные проявления и экономические преступления. Поэтому мы в праве ожидать большего эффекта от их работы.

Впрочем, речь сегодня, конечно же, шла не о достижениях в деле борьбы с коррупцией, а имеющихся недостатках и путях их устранения. Глава государства поделился своим видением складывающейся ситуации.

Александр Лукашенко:

Очевидно, что основными причинами складывающейся ситуации стали самоуспокоенность и инертность ряда начальников подразделений правоохранительных и контролирующих органов. Но, Леонид Семенович, к тому, что Вы мне здесь предлагаете, я бы поставил вопрос не так. Виноваты не стрелочники. Вот кто виноват: сидящие за этим столом. Если у вас нет внутренней убежденности, что это страшная зараза для государства и ее надо немедленно искоренять по всем направлениям, и у вас нет этой убежденности, сидящие за столом, бороться с этим злом, а тем более одной рукой бороться, а другой, образно говоря, подумывать о своих выгодах, мы никогда эту коррупцию не победим. Это главное. А потом уже подразделения, стрелочники, лейтенанты, капитаны, которые сегодня призваны вести эту борьбу. Все зависит от нас. Все в нас самих. Я это не зря сказал. Я хочу, чтобы вы десятки раз, получив стенограмму этого совещания, прочитали то, что я сказал. И вдумались в смысл мною сказанного. Я хочу, чтобы вы поняли: я человек очень отвязанный в этом отношении, и вы знаете, я не побоюсь любого решительного шага и действия, в том числе если это будет касаться самых высоких должностных лиц. Предупреждаю всех присутствующих руководителей ведомств о персональной ответственности за состояние дел в сфере пресечения коррупции и экономических преступлений.

Самыми коррумпированными сферами генпрокурор назвал сельское хозяйство, ЖКХ и образование. Но больше всего беспокоит нынешняя система закупок. Она малопрозрачна, а значит все чаще становится средой для экономических преступлений. Внедрение системы электронных торгов значительно уменьшило бы коррупционные риски да еще и помогло бы экономить до 15% госбюджета. Однако эта инициатива на местах встречает сопротивление.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Люди не хотят этого делать, чиновники всячески сопротивляются электронному и правительству тому же, и электронным торгам, потому что, ну что объяснять Вам, потому что есть заинтересованность. Мы пока не можем отладить систему спроса с чиновников, с руководителей госорганов за борьбу, которую они тоже, кстати, обязаны вести. Мы за это толком не взялись. У нас нет должного спроса с руководителей предприятий, учреждений за борьбу с коррупцией. Они ее практически не ведут. А иногда не только не ведут, а иногда они ей потворствуют. Вот если этот еще блок мы отработаем, то все, в общем-то, будет в порядке.

Александр Лукашенко:

Необходимо незамедлительно начать работать над целым рядом проблем, без решения которых невозможно двигаться дальше. Генеральная прокуратура, генеральный прокурор на деле должны стать стартером работы всех правоохранительных ведомств в вопросах борьбы с преступностью, организацией противодействия коррупции. Александр Владимирович, время щелкать каблуками закончилось. Нужна решительная борьба с этим злом. Вы уже должны вчера были начать доказывать то, что Вы человек военный, повидавший в этой жизни, хорошо, что жив остался еще со времен Афганской войны, и никому не позволите залазить в государственный карман и заниматься не тем, чем надо. Пока я от генеральной прокуратуры этого не вижу. Роль областных и особенно районных прокуроров сегодня сведена зачастую к выявлению лишь малозначимых недостатков деятельности тех или иных служб и внесению формальных представлений. Более того, я замечаю, что у нас образовывается маленькая круговая порука на уровне районов, городов, областей. Они начинают жить по своим законам. А Вы, наверное, думаете тоже начинать жить по своим законам здесь, в центре. подумайте тоже над тем, что я сказал. Можете управлять – управляйте всей системой, нет – значит будем думать. Или новых людей привлекать, или систему менять. В итоге, милиция, налоговые органы, местная власть варятся в собственном соку, решая лишь узковедомственные задачи, а в организациях и учреждениях годами сохраняется обстановка, благоприятная для совершения правонарушений.

МВД предстоит серьезная работа в ускорении реорганизации, решении кадровых вопросов и включении в коррупционную борьбу с большей эффективностью.

Александр Лукашенко:

Не может быть положительно оценена в рассматриваемых сегодня направлениях работы деятельность Министерства внутренних дел, нашей милиции. Обладая самым большим потенциалом и необходимыми возможностями, ведомство заняло непонятную выжидательную позицию. Я не раз говорил, что нет той проблемы, о которой не знает милиция, особенно негативно влияющей на развитие нашего государства. Нет таких проблем. Милиция знает все. Ну и что из того, что она знает? Министра обращаю внимание на неоправданно затянувшийся процесс реорганизации главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Несмотря на то что противодействие коррупции определено в качестве основной задачи для данного подразделения и на эту задачу особый упор делается в ходе совещаний по реформированию органов внутренних дел, никаких решений по ее выполнению пока не принято, по крайней мере, в полном объеме. Значимые практические результаты на сегодняшний день отсутствуют. Вот и знание милиции обстановки в стране. Утратило свою организационную роль главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. Несмотря на сложную обстановку в этой сфере, количество выявляемых экономических преступлений органами внутренних дел снизилось за три года практически на треть.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Республики Беларусь:

Более 80% всех выявленных преступлений организованной преступности и коррупции выявлено Министерством внутренних дел. Вместе с тем, нет серьезных, значительных таких наработок и выявлений фактов коррупционных с точки зрения их опасности для государства. То, что было отмечено главой государства с точки зрения некомплекта Министерства внутренних дел и этих подразделений, такой факт, безусловно, ну, мы не отрицаем, он есть сегодня. Мы работаем над престижем органов внутренних дел, над престижем криминальной милиции, и, думаю, что с этой проблемой мы тоже справимся со временем.

Слабо ведется работа по борьбе со лжепредпринимательством. Большинство преступных посягательств в налогообложении – это сделки с такими структурами. Ясно, что не случайно. Ущерб государству от такого рода деятельности ежегодно растет. А число расследованных дел падает. На совещании назвали цифру 700 млрд рублей. Столько белорусская экономика потеряла в прошлом году из-за нерасторопности контролеров.

Владимир Полуян, Министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Главе государства было доложено о том, что, согласно статистическим данным, у нас в стране 8–10 % от ВВП – это теневая экономика. Вот мы должны от этих 8–10% максимально забрать ту часть, которая положена в бюджет и так, чтобы они работали для всего общества, эти деньги. Но мы должны учитывать, что в этих 10% находятся и доходы от приусадебного хозяйства, доходы от реализации личного имущества, поэтому, естественно, тут не надо говорить о том, что это слишком большая сумма для нашей страны.

Финансовый контроль и мониторинг планируют усилить. Эти вопросы проработают Комитет госконтроля и КГБ. Еще один вид криминального бизнеса, который предстоит искоренить, ложное банкротство.

Александр Лукашенко:

Надлежит проработать все вопросы правового регулирования, противодействия уклонению от уплаты долгов путем ложного банкротства. Размер просроченной кредиторской задолженности по стране у должников, находящихся в процедуре банкротства, постоянно растет, и в текущем году составил более 18 триллионов рублей. Вообще с банкротством этим надо разобраться, и очень аккуратно к этому подходить. Недопустимо, что ни одному контролирующему органу в стране не вменено в обязанности проведение проверок для установления ложности или преднамеренности банкротства, а также сокрытия банкротства и препятствования возмещению убытков кредитору.

Президент потребовал навести должный порядок в розничном товарообороте.

Александр Лукашенко:

Правительству, Министерству по налогам и сборам необходимо принять дополнительные меры по наведению должного порядка в розничном товарообороте. подключите к этому Министерство торговли, верните его к реальной жизни, приведите это Министерство в чувства. Если вы не знаете, чем оно должно заниматься в рыночных условиях, пусть оно действует так, как действовало в плановой экономике. Несмотря на увеличение числа объектов, использующих для расчетов кассовое оборудование, радикального выведения выручки из теневого оборота достичь не удалось. Применяемая в настоящее время в кассовом оборудовании технология несовершенна, и каждый год увеличивается количество выявляемых правонарушений. В то же время, по оценкам специалистов, обеспечение за счет внедрения системы контроля даже пятипроцентного розничного товарооборота позволит увеличить ежегодное добровольное налоговое поступление в бюджет. Надо обеспечить безусловное выполнение налоговых обязательств всеми субъектами хозяйствования.

От правоохранителей Президент потребовал более активной борьбы с негативными проявлениями во всех сферах общественной жизни.

Александр Лукашенко:

Совершивший преступление обязан возместить причиненный вред в полном объеме и понести заслуженное наказание. Этот вопрос должен быть под постоянным вашим контролем. Экономические преступления – это трехкратный, пятикратный платеж за обнаруженные украденные у государства и общества деньги. Еще раз подчеркиваю: без эффективно работающей экономики, без компетентного государственного аппарата нам не решить стоящих масштабных задач по модернизации и динамичному развитию нашей страны. Правоохранительная система должна активизировать свою деятельность в борьбе с негативными явлениями во всех сферах жизнедеятельности общества. Задача руководителя государственного секретариата с 1 числа этого месяца ежемесячно мне докладывать об эффективности борьбы соответствующих структур с коррупцией и экономическими преступлениями. Конкретный отчет в сравнении, кто, как и с кем боролся и какие результаты.

Глава государства предупредил правоохранительные органы о недопустимости избирательного подхода в привлечении к ответственности за экономические преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Генеральный прокурор и председатель Следственного комитета несут персональную ответственность за соблюдение законности при расследовании уголовных дел. Особенно по экономическим преступлениям. Ни один невиновный не должен быть привлечен к ответственности. Не должно быть и выборочного, как у нас зачастую бывает, привлечения к ответственности за экономические преступления и коррупцию. Это, вот, знакомые, свои, даже если и нарушили что-то, ладно, закроем глаза. Предупредим тихонько, в бане, на пикнике, на пьянке, на охоте, на рыбалке. А вот этих вот или не знаем, или слишком строптивые. Давайте отвернем голову. Хочу вам сказать следующее: при такой попытке головы будут отвернуты тем, кто этим занимается. В основе должна лежать исключительная справедливость. Виноват – отвечай. Кто бы ты ни был.