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За месяц работы телефона доверия по проблемам в строительстве поступило около 900 звонков

02 августа 2013 06:01
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Новости Беларуси. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки. Около 900 звонков поступило на телефон доверия по проблемам в строительстве. И это при том, что линия работает всего месяц.

Возглавляют топ-лист претензий превышение сроков строительства и увеличение стоимости квадратного метра. Все жалобы берутся на карандаш и рассматриваются на уровне экспертов рабочей группы, созданной по поручению Президента.

Рассказать о насущных проблемах строительства можно по телефону 8-017-2-100-190. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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