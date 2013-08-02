За месяц работы телефона доверия по проблемам в строительстве поступило около 900 звонков

Новости Беларуси. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки. Около 900 звонков поступило на телефон доверия по проблемам в строительстве. И это при том, что линия работает всего месяц.

Возглавляют топ-лист претензий превышение сроков строительства и увеличение стоимости квадратного метра. Все жалобы берутся на карандаш и рассматриваются на уровне экспертов рабочей группы, созданной по поручению Президента.

Рассказать о насущных проблемах строительства можно по телефону 8-017-2-100-190. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.