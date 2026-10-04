Новости по тегу #Министерство по налогам и сборам Беларуси

Если опоздать – сразу начнет расти пеня, а налоговая сможет взыскать долг принудительно. Для тех, кто затянет с оплатой до января, дополнительное наказание: штраф в 15 % от суммы долга.
Созданная более 3,5 десятилетий назад служба прошла внушительный путь от становления до одного из самых технологичных ведомств, которое сегодня выступает ключевым звеном в обеспечении экономической стабильности страны.
Маркировка – важный инструмент для бизнеса и государства: она упрощает контроль, повышает прозрачность торговли и доверие покупателей.
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