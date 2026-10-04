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Новости по тегу #Министерство по налогам и сборам Беларуси

Единый имущественный налог необходимо оплатить не позднее 16 ноября
04 октября 2026 07:47

Единый имущественный налог необходимо оплатить не позднее 16 ноября

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси
12 июля 2026 08:08

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

В МНС рассказали о перспективе развития маркировки в ЕАЭС
04 декабря 2025 07:14

В МНС рассказали о перспективе развития маркировки в ЕАЭС

Александр Лукашенко: Экономические преступления – это трехкратный, пятикратный платеж за украденные у государства деньги
02 августа 2013 08:01

Александр Лукашенко: Экономические преступления – это трехкратный, пятикратный платеж за украденные у государства деньги