Новости Беларуси. Сотрудничество в информационной сфере: в Беларуси с рабочим визитом находится китайская делегация во главе с заместителем Министра Пресс-канцелярии Госсовета Ли Уфэном. 1 августа он встретился с помощником Президента Беларуси Всеволодом Янчевским. Запланированы также встречи в Правительстве и с руководством крупнейших СМИ Беларуси.

В состав делегации входят высокие должностные лица КНР, отвечающие за работу с электронными средствами массовой информации, печатью и Интернетом, руководители крупнейших китайских онлайн-ресурсов.

Китай — один из мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности. Прорабатывается также возможность финансовой поддержки со стороны КНР в реализации белорусских проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.