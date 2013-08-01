Павел Дуров, основатель «Вконтакте», предложил Сноудену работу

Новости России. Основатель социальной сети «Вконтакте» приглашает экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена на работу. Об этом Павел Дуров заявил на своей странице в социальной сети.

Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте»:

Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов «ВКонтакте». В конце концов, нет более популярной европейской интернет-компании, чем VK. Думаю, Эдварду может быть интересно заниматься защитой личных данных миллионов наших пользователей.

Напомним, сегодня Эдвард Сноуден, экс-сотрудник американских спецслужб, получил временное убежище в России. С 23 июня он находился в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» Из-за отсутствия документов Сноуден не мог покинуть аэропорт: американский паспорт Эдварда аннулирован. Комментируя информацию о предоставлении Сноудену временного политического убежища в России, Дуров подчеркнул, что горд за свою страну.

Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте»:

В такие минуты чувствуешь гордость за нашу страну и сожаление по поводу курса США – страны, предающей принципы, на которых она некогда была построена.

Напомним, Президент Беларуси, отвечая на вопрос журналистов, объяснил, что считает бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем, но, тем не менее, советует руководству России предоставить ему политическое убежище (смотрите видео).