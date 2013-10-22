Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполкомов

Новости Беларуси. Новые лица в местной вертикали. 22 октября президент Беларуси дал согласие на назначение зампредседателя Брестского облисполкома, а также руководителей районных исполнительных комитетов в Гомельской, Брестской и Могилевской областях.

На встрече с управленцами Александр Лукашенко подчеркнул, что требования к ним будут жесткими. Глава государства ориентировал местную власть на развитие сельского хозяйства и малых городов.

Эти кадровые перестановки затронули в основном южные и восточные регионы Беларуси. Глава государства согласовал назначение десятка руководителей на местах.

Так, заместителем в Брестском облисполкоме стал Николай Токарь. Он будет отвечать за АПК в регионе. Федор Колончук возглавит Жабинковский райисполком. Новый руководитель в горисполкоме Барановичей – это Юрий Громаковский. Александр Зозуля, не один год представлявший в парламенте интересы избирателей Кобринского округа, теперь будет руководить там райисполкомом. Вячеслав Сельманович станет главой Ляховичского района.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы лицом к лицу столкнетесь с людьми. Вы – на переднем крае, вы – на виду. Вас видят все. Даже порой, когда вам этого не хотелось бы. Поэтому многое зависит от вашей порядочности, от вашей чистоты и от той справедливой политики, которую вы будете проводить в своем регионе. Это касается и заместителя председателя в Бресте. Еще и потому, что в ближайшее время мы значительно усилим, прямо скажу, давление на соответствующие кадры вашего уровня в плане ответственности за развитие малых городов, районных центров, во-первых, и особенно сельского хозяйства.

Николай Токарь, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Недостатков на селе много, но главное, что мы должны сделать – об этом просто президент красную линию провел – это выйти на самоокупаемость и самофинансирование, с тем чтобы убрать те издержки, которые у нас еще сегодня имеют место. А их очень достаточно. Снижать надо себестоимость производимой продукции, увеличивать добавленную стоимость, работать над тем, чтобы повышать заработную плату, уровень производства, экономическую эффективность.

Эти вопросы предстоит решать и управленцам Гомельщины и Моглевщины. Так, на должность председателя Житковичского райисполкома согласован Александр Микалуцкий. Главой Белыничского района стал Николай Кодатенко. Александр Муравьев поедет руководить в Чериковский райисполком. Анатолий Дутько – теперь председатель Могилевского райисполкома, Анатолий Щупленков – Круглянского.

Каждого управленца Александр Лукашенко ориентирует на развитие сельского хозяйства. Не случайно. Решение о модернизации АПК позволило стране заработать.

Александр Лукашенко:

Да, сельское хозяйство – мы всегда гордимся этим – последнее время приносит нам заметный приток валюты в страну. В этом году это около 6 миллиардов экспорта. Если бы его не было – а его бы не было, если бы мы не занялись сельским хозяйством, – закрыть эту дыру было бы нечем. И мы постоянно бы кувыркались. И это по экспорту. Я не говорю о продовольственной безопасности, о том, что надо было накормить людей и так далее, и так далее.

Все это хорошо, это в актив. Но меня категорически не устраивает та экономическая эффективность, финансовая, которая сегодня складывается в этой сфере. Пора научиться жить по средствам. Есть деньги – живешь, нет денег – одалживай, иди ищи или будешь ходить без зарплаты. Надо закончить разговоры о наведении порядка не только на земле, но и в сельскохозяйственных кооперативах.

Железный должен быть порядок. И за это вы отвечаете. За сельское хозяйство губернатор вместе с вами будут на переднем крае – требование с моей стороны, со стороны Правительства. И вы за это, прежде всего, ответственные. Все производство, эффективность этого производства, агрогородки и прочая социальная инфраструктура, которая должна функционировать, как следует, – это ваша зона отвественности. Поэтому вы думайте, как вы уже с сегодняшнего дня и те, кто меня сегодня услышит, ваши коллеги, вы думайте о том, как вы будете работать и зарабатывать деньги для существования и так далее, и так далее.

Это не потому, что мы бросим сельское хозяйство, не будем поддерживать. Нет, будем поддерживать. Но только по конкретным проектам, которые дадут отдачу. Я имею в виду: будем выделять финансовые средства из бюджета, будем льготировать ставку по кредитам, но только под те проекты, которые дадут отдачу.

Если бы мы в этом году работали эффективно, прежде всего, по молоку – мы умеем это делать, – мы бы имели огромные деньги. Потому что спрос на молоко и молочные продукты везде огромнейший. Я вам должен сказать, что в будущем году он будет не меньше, а, может быть, и больше. Но большой прибавки, по молоку к примеру, у нас нет. У нас есть спрос и на мясо. Я уверен, что в ближайшее время он будет тоже не меньше. Мы не знали порой, куда девать картошку. Сегодня в очередь стоят за ней. Новые сорта, новые селекции и так далее, и так далее. Сегодня у вас все в руках, для того чтобы заработать.

Сейчас специальная комиссия разбирает проблемы строительной отрасли. Белорусский президент анонсировал, что подобная экспертная группа будет работать в агропромышленном комплексе.

Государство вложило немалые деньги в сельское хозяйство. Ждет отдачи. Внезапные визиты без подготовки на ферму района или зерноток будут держать вертикаль в тонусе.

Александр Лукашенко:

Мы больше 50 миллиардов долларов за две пятилетки с половиной «ввалили» в сельское хозяйство. Представляешь, что это такое – 50 миллиардов долларов? Это годовой ВВП. Поэтому думайте о том, как сделать так, чтобы была отдача. И притом мы будем приезжать – вот я думаю, мы проведем совещание в Витебске по этим вопросам, – мы будем неожиданно приезжать в любое хозяйство: «Покажите агрогородок, покажите машинный двор, покажите зерноток, покажите фермы, по которым вы отчитались, и так далее. А как другие фермы содержатся?».

У нас нехорошая тенденция. Все сидят и ждут, что вот завтра будем в плане по модернизации той или иной фермы, получим кредиты, что-то дадут, что-то привезут. Никто, мужики, ничего не даст. Мы показали, как надо делать, мы половину ферм превратили в хорошие комплексы с помощью государства. Вы знаете, как это делать, – действуйте. Как только появляется новый молочно-товарный комплекс – это вот крупная ферма – сразу меняется облик и земли, которая вокруг, которая корма для нее дает, и, самое главное, люди меняются.

Эти усилия, как, впрочем, и инициативы новых управленцев, помогут преобразить малые города Беларуси. Руководители на местах, как никто, знают, что нужно району, а главное, людям, которые там живут.

Александр Лукашенко:

Думайте о том, где вы будете зарабатывать деньги. Если вы создадите новые производства – мы подумаем о том, чтобы на 3-5 лет освободить вас от налогов, какой-то там, республиканские отчисления, – все возьмете себе. Поэтому вы думайте о том, как будете жить, как будете обеспечивать тот высокий уровень, который должен быть в каждом районе, в каждом районном центре. За это будет спрос жесточайший.

Председатели райисполкомов, руководители администраций в городах, отчасти и горисполкомов на местах не задействованы на всю катушку в решении социально-экономических проблем и идеологических проблем в стране. Это мое твердое убеждение. Вы должны быть моторами. Там нет ни райкомов партий, вы один человек, который отвечает вместе с исполкомом за то, как будут жить люди в агрогородках, в деревнях, в районном центре и поселках, которые на вашей территории.

Все должно быть красиво, достойно, убрано, чисто, чтобы заборчики стояли, дома были побелены, покрашены . Все, как должно быть, чтобы человек шел и гордился тем, что он живет в этом населенном пункте.

Александр Микалуцкий, председатель Житковичского райисполкома:

Во время посещения главой государства Житковичского региона были сделаны замечания. В первую очередь, предстоит решать бытовые проблемы простого народа, который сегодня работает на данном регионе, на фермах, на полях. Мы должны добавить там и к зарплате людям. Чтобы был и ремонт дорог.

Должности у новых руководителей ответственные, заметил президент. Работа ждет напряженная. Но во главе угла должно быть нормальное отношение к людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.