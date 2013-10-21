Евросоюз ограничил срок пребывания в Шенгенской зоне. По новым правилам, вне зависимости от того, по какой визе турист въезжает в ЕС и в каких странах пребывает, ему разрешено оставаться там не более 90 дней в полугодовой период.

Следить за собственной туристической статистикой путешественник должен самостоятельно. В противном случае у него могут возникнуть проблемы с получением новых виз в Шенгенскую зону.

Нововведения касаются так называемых «длинных» виз, выданных на год и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.