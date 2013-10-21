Александр Лукашенко убежден в необходимости сохранять и развивать СНГ

Новости Беларуси. Президент Беларуси убежден в необходимости сохранять и развивать Содружество Независимых Государств. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями СМИ стран СНГ. Глава государства – убежденный сторонник интеграции и 21 октября на встрече в очередной раз выразил свое мнение по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный вопрос – насколько закономерным стало появление Содружества или же у него имелась историческая альтернатива. Мы такой альтернативы, к сожалению, может быть, к счастью, не знаем, поэтому будем считать, что этой альтернативы не было.

Советский Союз был великим государством, колоссальной геополитической силой, непосредственно влиявшей на судьбы мира. И, наверное, эту уже истину, можно ее назвать истиной, признают все, даже те, кто близко не хотел понимать такую истину раньше. Такое государство, конечно же, не могло сгинуть бесследно. Слишком мощным было притяжение сложившихся в СССР экономических, культурных, духовных связей. Поэтому переход в новое образование стал абсолютно естественным, конечно же, исторически необходимым. Мы не могли просто так разорвать эти прочные эффективно работающие связи. И продолжили развитие интеграции на постсоветском пространстве, но уже на новой политической и экономической основе. Как содружество равных суверенных государств.

Поэтому сегодня не стоит все время оглядываться, к примеру, на Евросоюз. Нужно научиться больше ценить то, что уже давно есть у нас самих. Ведь Европа во многом пока только идет к объединению. И в этом устремлении ей еще очень много предстоит преодолеть. У наших же стран есть колоссальный исторический опыт совместной жизни. Я это к тому, что очень часто говорят, что мы создаем некое интеграционное объединение, а Европа к этому шла десятилетиями, чуть ли не веками. Но у Европы, у этого континента, нет опыта жизни, притом ближайшего опыта жизни, в едином государстве, в одном государстве. Это наше преимущество. И если мы хотим из прошлого, как мы все говорим, оставить лучшее, давайте возьмем это лучшее из опыта недавней нашей жизни.

Встреча прошла в канун саммита лидеров государств СНГ, который состоится 25 октября в Минске. Еще в и столице Содружества. Глава государства, отвечая на один из вопросов, отметил, насколько важно, чтобы все страны СНГ уделяли интеграции должное внимание. А сам масштабный форум – хороший повод, чтобы, условно говоря, сверить часы по основным вопросам.

Александр Лукашенко:

СНГ во что бы то ни стало надо сохранить. Это никому не во вред. Даже если кто-то будет проводить политику в обратном направлении от СНГ. Это не хуже будет – встретиться, оговорить. Все равно здесь интересы.

Эмигрируют сегодня, допустим, из Таджикистана, из Узбекистана люди и так далее все-таки в Россию. Это тоже важный фактор. В никуда человек, если и поедет, то это будут единицы людей, которые, допустим, из Вьетнама, Афганистана бегут через границы, и вот мы их задержали на западной границе. Но это единицы. А тут же миллионы.

Поэтому притяжением и притягательностью обладает Содружество Независимых Государств, если не говорить уже о том, что сказано: и о площадке, и даже решение о зоне свободной торговли принималось здесь. Ну, уберем изъятие. Это вообще будет прекрасно. Я не думаю, что такие возможности могут быть даже у Кыргызстана с каким-то другими государствами. Если это все в совокупности, это говорит за СНГ.