Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы повесток дня предстоящих саммитов в Минске

Новости Беларуси. 22 октября вопросы повесток дня минских саммитов обсудили по телефону Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Основной акцент был сделан на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили свои позиции по всем вопросам повестки дня. Президенты Беларуси и Казахстана также обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.