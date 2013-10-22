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Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы повесток дня предстоящих саммитов в Минске

22 октября 2013 18:28
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Новости Беларуси. 22 октября вопросы повесток дня минских саммитов обсудили по телефону Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Основной акцент был сделан на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили свои позиции по всем вопросам повестки дня. Президенты Беларуси и Казахстана также обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

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