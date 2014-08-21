Александр Лукашенко: Cредства от отмены необоснованных льгот пойдут на стимулирование рождаемости

Новости Беларуси. Демография в Беларуси стала 21 августа основной темой дня. Как поднятиь социальный престижа материнства и многодетных семей? Об этом говорили у президента. Александр Лукашенко провел совещание по формированию нового механизма господдержки семей, воспитывающих детей.

Александр Лукашенко предлагает все меры по поддержке таких родителей объединить в один закон. Чтобы каждая конкретная семья, родив первенца, могла открыть документ и посмотреть, какую именно помощь она получит от государства при рождении, к примеру, троих детей. По мнению главы государства, главный стимул для повышения рождаемости - это дом. На встрече звучали и другие предложения. Суммировали их в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

Система поддержки семей, которая до сих действовала в нашей стране, дала свои результаты. В первую очередь, преодолен спад рождаемости - так называемая демографическая яма. Вот всего лишь один пример: если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, в 2013 году уже на 17 тысяч больше.

Только за нынешних полгода родились уже 57 тысяч малышей. Однако, по мнению президента, темпы роста рождаемости недостаточны. Как сделать так, чтобы белорусов стало больше, ведь это основа национальной безопасности? Для этого предстоит решить ряд проблем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Во-первых, не секрет, что на развитие демографической ситуации серьезное влияние оказывает половозрастная структура населения. К сожалению, численность женщин репродуктивного возраста, то есть тех, кто способен рожать, снижается. Поэтому в обществе всячески нужно повышать социальный престиж материнства и многодетной семьи.

Во-вторых, сдерживающим фактором является то, что в стране около 70% семей, воспитывающих детей, имеют только одного ребенка. Переломить ситуацию можно за счет усиления целенаправленной политики по долговременной поддержке семей с двумя и более детьми. Это, если хотите, вопрос национальной безопасности, и об этом я уже говорил не единожды. Если у нас не будет достаточно населения, тогда нечего будет потом рассуждать о независимости.

Сегодня в Беларуси реализуется целая система мер поддержки семей с детьми. Ее считают самой эффективной на постсоветском пространстве. В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, Беларусь на 26 месте среди 176 государств мира, опережая США и Японию. По показателям младенческой и материнской смертности наша страна на уровне передовых держав. В Беларуси давно поняли: инвестиции в семью - стратегическая задача государства.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно, будем делать все, это наиважнейший вопрос, для того, чтобы стимулировать рождение двоих-троих детей, а, может быть, и больше. Мы будем делать все. Но при этом надо иметь в виду, что для этого нужны средства. Поддержка, льготы и так далее. Еще раз подчеркиваю: мы, конечно, это сделаем, но в зависимости от того, что у нас сегодня есть в бюджете, в кармане. Будем богаче – еще больше будем делать. Более того скажу: мы постепенно, это общество видит, уходим от льгот, необоснованных льгот. Так вот, уходя от неких необоснованных льгот, мы обязательно эти деньги будем перенаправлять на поддержку материнства и детства, детишек, рождаемость детей. Это беда, когда в семье растет один ребенок. Двое – обязательно. А вот троих надо стимулировать. Четверых. Может, кто-то и на пятерых замахнется. У нас есть и такие люди. Спасибо им. Но троих – обязательно. И по мере сокращения этих льгот деньги будут направляться именно сюда. Эта сфера никогда (по крайней мере, пока я президент) не будет обделена вниманием. Этому мы должны самое серьезное придать внимание. Если у нас нет будет вообще денег, например, на строительство жилья, поддержку, льготирование жилья (это наш приоритет), то последние деньги мы отдадим именно многодетным для строительства жилья.

У нас в разных нормативно-правовых актах, почти во всех, социального характера, социальной направленности, прописаны и расписаны меры поддержки семей, воспитывающих детей. Как мы сейчас обсуждаем вопрос борьбы, противодействия коррупции, собирая все в один нормативно-правовой акт, точно так надо создать один нормативно-правовой акт, может быть, даже закон, скорее всего закон, куда собрать все льготы и мероприятия по поддержке семей, воспитывающих детей. Чтобы семья открыла этот закон после рождения первого ребеночка и посмотрела, что же мы от государства получим, если мы родим троих. Поэтому все надо объединить в один нормативно-правовой акт. Поскольку это важнейший вопрос, возможно, нам придется опубликовать до того, как вступит в силу этот нормативно-правовой акт, этот закон, опубликовать его для обсуждения населением. Вот тут я уверен, что население нам что-то сможет подсказать. И если это приемлемо с точки зрения финансов сегодняшних, мы обязательно это поддержим.

Наша задача – выработать дополнительные меры поддержки. Как текущие, так и долгосрочные. И для того, чтобы решить стратегическую задачу роста численности населения Беларуси.

Для поддержки семей с детьми в стране предусмотрен десяток видов пособий. Только за прошлый год на них направлено более 10 триллионов рублей. Министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина приводит пример: содержание каждого дошкольника обходится государству больше чем в 1,5 миллиона рублей, родители оплачивают только питание. Если семья многодетная, то и на это 50% скидка. При рождении третьего ребенка госбюджет погашает 75% льготного кредита на строительство, появился четвертый — все 100%. Социологические исследования показывают: 84 из 100 женщин состоящих в браке планируют родить ребенка. А 60% семей хотят иметь не менее 2 детей. Как стимулировать остальных, рассказала Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Для усиления поддержки молодых семей с двумя детьми предлагается снизить им плату за пользование льготным кредитом на строительство жилья с 50% до 30 % ставки рефинансирования.

Дополнительные расходы бюджета - до 15 миллиардов в год. Введение дополнительной материальной поддержки семьи с двумя и более детьми в период, когда отсутствует трудовой доход одного из родителей в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, также является оправданным, перспективным направлением. Правительство предлагает ввести новый вид текущей поддержки в этот период в виде ежемесячной выплаты на детей старше трех лет в размере 50% бюджета прожиточного минимума в целом на семью. Ключевой вопрос любых выплат - это вопрос финансирования. Дополнительные расходы только на эту ежемесячную выплату составят 1,6 триллиона.

В качестве источника финансирования таких выплат предлагается повысить ставку подоходного налога.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Выравнивание ставки подоходного налога в Едином экономическом пространстве и Таможенном союзе. Ведь в Российской Федерации 13% ставка, это у нас 12% ставка подоходного налога. А эта разница в 1% дает 2,6 триллиона.

Александр Лукашенко:

Нормальное предложение. Кто хочет от этого процента что-то получить, пусть троих рожает. Я не понимаю, кто тут может возмущаться. Это же для твоего ребенка.

Еще одну идею озвучил Сергей Румас. Название проекта «Большая семья» говорит само за себя. Долгосрочная поддержка предназначена для тех, кто решил не останавливаться на двух детях.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Проектом «Большая семья» предлагается при рождении третьего ребенка начислять семье $10 тысяч. Эта сумма зачисляется на депозитный счет семьи разово в течении срока реализации проекта. Чтобы не создать социальное напряжение в обществе и не обидеть другие категории многодетных семей, считаем, что выплаты необходимо будет произвести и тем, у кого родился четвертый, пятый и последующие дети. Общий принцип един для всех семей: в течение срока проекта сумма зачисляется один раз при рождении ребенка, начиная с третьего.

Воспользоваться деньгами можно будет, когда ребенок достигнет совершеннолетия. Раньше — только в экстренном случае: например, если члену семьи потребуется сложная медицинская помощь.

Специалисты подсчитали: за 5 лет действия такого проекта потребуется около 800 миллионов долларов. Возникает вопрос: а где государство найдет на это средства?

Сергей Румас предлагает: поскольку денежные ресурсы направлены на долгосрочную перспективу, уже начисленные на счет средства вложить в окупаемые проекты. То есть деньги 18 лет будут работать в экономике, при этом сумма будет индексироваться относительно инфляции доллара.

Сергей Румас:

Критически важным является гарантированный возврат денег. Поэтому отбор проектов должен быть максимально независимым и с минимизацией рисков. Вложенные средства в проекты с доходностью не менее 8% годовых, в течение 18 лет позволят в конце периода выплатить семьям начисленные суммы с индексацией, покрыть минимальные расходы участников проекта и накопить для Министерства финансов сумму, эквивалентную начально вложенным средствам, по которым можно будет принять решение о направлении дальнейшего использования.

Правительство предлагает начать этот проект с 1 января 2015 года. Президент Беларуси считает, что одним из основных стимулов рождаемости остается квартирный вопрос.

Александр Лукашенко:

Самый главный стимул, на мой взгляд, это жилье. Есть квартира, есть настроение, есть семья. Поэтому если бы нам где-то пришлось что-то снизить, я бы и на это пошел. Забирать, конечно, плохо, но мы же даем главное. Вот тебе дом. Это главное. Поэтому, что касается жилья, я готов на то, чтобы здесь предоставить максимальные льготы. Для двоих, для троих тем более. Нам, чтобы каждая семья имела троих детишек, хотя бы 75%, мы все проблемы решим. И трое детей легче воспитать. Я думаю, что подоходный налог 1% с детей. Подоходный налог, на 1% увеличенный, а у меня трое детей. Я могу сказать: «У меня трое детей». Но это на твоих детей. Поэтому ничего здесь страшного нет, тем более мы выходим на одинаковый уровень с Казахстаном и Россией. Нам выравнивать это надо. И это хорошие деньги. И эти деньги надо полностью направить на поддержку семей. Это прилично. Это в год по 2,5 трлн, а, может, и больше будет, под 3, зарплата растет. Поэтому под 3 трлн рублей каждый год – это приличная добавка. А вот жилье, у кого двое детей, молодые семьи, двое детей, их надо простимулировать, чтобы они стремились родить ребеночка и знать, что ты начинаешь строить квартиру. Второй ребенок дает тебе шанс в ближайшее время построить квартиру. Надо приводить это в нормальное соответствие, что касается этой программы на длительную перспективу: за каждого ребенка – 10 тысяч, с третьего начиная. Это нормальный проект. Я думаю, мы его осилим.

Свои «за» и «против» во время совещания высказали практически все присутствующие. Президент выслушал каждого и поручил все меры по поддержке семей с детьми объединить в один закон. П проекту «Большая Семья» — зеленый свет.

Александр Лукашенко:

Долгосрочной программе этой - быть, которую Сергей Николаевич предложил. Она простая, понятная для всех. По достижении возраста это где-то $15 тысяч будет. Так хорошие деньги. Это стимул, это шаг вперед на длительную перспективу, как его называют, «материнский капитал». Мы никогда эти деньги в государство не заберем. Это железно должно быть. Тут искреннее, честное должно быть отношение. И тут надо подшлифовать, посмотреть, чем мы можем помочь семьям, которые воспитывают детей. Это, прежде всего, жилье. Вот упор надо сделать на жилье.

До начала учебного года осталось всего 1,5 недели, поэтому президент предложил чиновникам рассмотреть вариант унификации школьной атрибутики, чтобы никто из детей не остался в обиде. В первую очередь, это касается внешнего вида - формы, ранцев, принадлежностей. Они должны быть аналогичными для всех.