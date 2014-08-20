Ситуация в Украине 20 августа

Новости Украины. В ночь на 20 августа жители на востоке Украины провели под звуки артобстрелов. В Донецке от пуль люди прятались в подвалах. Один из снарядов попал в жилую 9-этажку. Также был поврежден газопровод. Кто-то сейчас пытается уехать из города, но поезда из Донецка не ходят. На автостанциях — очереди.

Ситуация в городе близка к критической. Полки в магазинах практически пусты. Вечером с трудом удалось восстановить подачу электроэнергии на водозабор. Но в большинстве домов воды по-прежнему нет. В таких условиях в Донецке продолжают работать несколько больниц, в том числе роддом.

Не прекращаются артобстрелы и пригородов Донецка. В Макеевке накануне погибли 5 мирных жителей, ещё 17 — получили ранения, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 13.30 20.08.2014

Представители Международного Красного Креста прибыли в Донецк. Их разместили в гостинице и обеспечили охраной. Ранее сообщалось, что специалистов международной организации допустят к сопровождению российского гуманитарного груза на территорию Донецка без дополнительных условий. Стало известно, что Киев разрешил пересечь границу российской колонне с гуманитарной помощью.

Украинские военные после продолжительных боёв заняли Иловайск. В то же время ополченцы пытаются вернуть город и сражаются буквально за каждый клочок земли. По периметру Иловайска выставили военные блокпосты. Силовики хотели взять город штурмом, однако им это не удалось.