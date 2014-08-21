Александр Якобсон назначен помощником Президента - главным инспектором по Минску

Новости Беларуси. Президент назначил Александра Якобсона помощником Президента - главным инспектором по Минску. Александр Лукашенко отметил, что экс-глава Комитета госконтроля остается государственным человеком, и подчеркнул, что не хотел бы потерять такого специалиста.

Также президент обратил внимание на то, что специально пригласил Александра Якобсона на личную встречу, хотя можно было решить этот кадровый вопрос, подписав соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я специально вас пригласил, хотя можно было и решить этот вопрос кадровый и не приглашая. Но я делаю это умышленно, чтобы люди не подумали, что у Якобсона какие-то проблемы с Президентом или государством, не дай бог. Это ваша была просьба, инициатива.

Я не хотел бы потерять таких специалистов, как Якобсон. Я бы вас очень просил, чтобы вы согласились поработать помощником Президента именно в Минске. Вы просили в Гомеле, но мне надо в Минске. И знаете почему? В Минске очень большая проблема с коммуналкой. Это самое большое коммунальное хозяйство. Вы занимались этими проблемами, вы сам промышленник. Минск – это огромная промышленность. Вы опытный человек, и это очень важно для инспектора по кадрам. Ваш опыт нужен здесь. Гомельчане – наши люди. Мы всегда с ними были на «ты». Поэтому, думаю, важнее будет, когда вы будете работать здесь, в Минске. Поэтому я просил главу Администрации, это была моя инициатива, чтобы он с вами на эту тему переговорил. И если бы вы согласились, то это была бы для государства и для меня очень сильная поддержка по Минску. А дальше будем работать – будем видеть.