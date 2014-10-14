Александр Лукашенко - чиновникам: Мне кажется, мы страдаем формализмом при рассмотрении обращений наших людей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассмотрел 14 октября кадровые вопросы. Комитет госконтроля возглавил Леонид Анфимов. Этому ведомству предстоит обратить более пристальное внимание на контроль за выполнением поручений главы государства. Согласовано также назначение руководителей местных исполнительных органов, директоров крупных госпредприятий, представителей дипломатического корпуса. Беседуя с чиновниками, Президент затронул ряд таких злободневных тем, таких, как работа с обращениями граждан, компетенция управленцев и их зарплаты.

В Комитете госконтроля с 14 октября дня новый председатель. Им стал Леонид Анфимов. Назначая опытного чиновника главой Комитета, Президент объяснил, почему сделал такой выбор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне импонирует в вас ваша неподкупность (насколько это я воспринимаю) и ваша принципиальность в отстаивании государственных интересов. Чистота вас как человека, который, конечно, должен быть абсолютно чистым, возглавляя Комитет госконтроля. Что я хотел бы от Комитета госконтроля, от вас и главы Администрации госсекретаря — помните, я говорил о тройке, которая должна контролировать исполнение решений и поручений президента. Контролировать не формально, получая какие-то отписки, записки с мест, а компилируя эту информацию и выдавая на уровень президента: выполнено или не выполнено. Вот тут разговоры должны быть всякие прекращены. Поручено — срок есть, не выполнил — в ходе выполнения вы должны очень серьезно влиять на это процесс, чтобы не получилось, что время пришло, посмотрели, прослезились, потому что не выполнено. И что тогда?

Ну, снимаем, сажаем. А толку для дела мало.

Поэтому надо в процессе эти вопросы очень серьезно контролировать, потому что поручения даются, и принимаются решения президента по основополагающим вопросам — вопросам жизни нашего государства. Поэтому надо на это обратить серьезное внимание. Конечно же, вот этого обвинительного уклона быть не должно. Всегда надо объективно, справедливо подходить к рассмотрению и в результате к принятию решению по тому или иному вопросу. Здесь мы должны быть порядочными. Мы не должны идти заранее и видеть где-то врагов, противников наших. Но если в результате мы обнаружили, что это - противник и враг, мы должны на всю катушку с него спрашивать. Я употребляю слова "противник" и "враг" в связи с тем, что это в основном экономические преступления, которые финансово вы рассматриваете. Если они их совершают, они совершают против нашего государства и народа.

Леонид Анфимов, председатель Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь:

Контроль за исполнением и расходованием бюджета, контроль за эффективным использованием государственной собственности и контроль за выполнением поручений главы государства. Оперативно-тактические задачи по выполнению этих стратегических задач должны актуализироваться применительно к той ситуации, в которой находится сегодня страна. Прежде всего, это связано с контролем за выполнение поручений главы государства, чтобы не было формализма в этой работе и Комитет государственного контроля не бил по хвостам.

С кандидатами на должности руководителей местных исполнительных органов Президент встретился отдельно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное — профессионализм. Никогда не скрывал и не скрою от вас, что нам еще придется оптимизироваться и повышать дисциплину. Вот у меня лежит декрет на столе, где вам даются солидные права, но с вас бешеный спрос. Я планирую усилить исполнительскую дисциплину, тогда меньше будет подчиненных у вас, они просто не нужны будут. Сказал руководитель, принято решение — оно должно быть исполнено. Если не исполнено, наступают уже другие требования, вплоть до уголовной.

Александр Рогачук согласован на новую должность — председателя Брестского горисполкома. Его предыдущее кресло главы Московского района Бреста займет Вадим Кравчук. Александр Максименко станет первым заместителем председателя Гомельского облисполкома. Несколько лет он занимался финансовым мониторингом, не понаслышке знаком и с проблемами в регионах.

С присутствующими во Дворце Независимости чиновниками глава государства говорил максимально откровенно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопросом исполнительской дисциплины мы придаем самое серьезное внимание, придаем значение. Так будет и дальше. Не глядя на то, что у нас будут выборы, не будут выборы, на это ориентироваться не надо. Надо помнить, что это - экзамен. Мы все будем сдавать этот экзамен. Но подстраиваться под выборы, как мне предлагают (тут уже все пишут, начиная от некоторых оппозиционеров) — давайте проведем не в ноябре, как положено, когда срок оканчивается, а в марте. Сейчас обстановка подходящая, рейтинг у действующего президента чуть ли не 90%, давайте проведем. Это будет обман наших избирателей и населения. Мы не должны этого делать, тем более подставляться там, где не нужно, под критику. Мы выйдем к народу и скажем прямо, что смогли сделать — сделали, что не смогли — сделаем. Хочет народ — пусть голосует, не хочет — не надо. Пускай избирают другого человека. Должно быть все честно. На это надо ориентироваться, настраиваться и не подстраиваться ни под какие выборы. Жизнь должна идти своим чередом. Мы должны в основу нашей политики положить честность и справедливость. Больше ничего не надо.

Руслан Глушко согласован на должность председателя Октябрьского райисполкома. Виктору Лисковичу предстоит совмещать деятельность депутата Палаты представителей и работу председателя Гродненского облисполкома. Михаил Карпович возглавит Лидский райисполком. Чиновников на местах Александр Лукашенко просил обратить внимание на социальную сферу, работу представителя государства с людьми.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне кажется, мы страдаем формализмом при рассмотрении обращений наших людей. Обратите самое серьезное внимание на работу с людьми, на реализацию предложений, обращений людей.

В ближайшее время мне надо на стол положить методику анализа подобных обращений, в Администрацию президента, Правительство и в другие органы, чтобы я лично мог проконтролировать и посмотреть, как оно у нас. Никакого формализма и бюрократизма. Делайте все однозначно, не смотрите по сторонам. Да, если принято решение сверху, его надо исполнять, но вы имеете право напрямую обраться, если чувствуете, что оно во вред, если оно не приносит пользы.

Будьте активными, профессиональными людьми, не надо все время оглядываться: вот бы не было хуже. Самое главное — не врите, никогда не врите, это никому не нужно и это обязательно вылезет все.

Горячая тема, не успевшая остыть с лета, — соблюдение чистоты и порядка в населенных пунктах, лесах Беларуси. За годы это стало брендом страны. Было бы обидно утратить такой статус.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы посмотрите, кто бы ни приехал, все охают, ахают. Это стало нашим брендом. Это наше лицо. Я 20 лет этого требовал от каждого, а сегодня это приносит нам приличные дивиденды, да и люди сами гордятся, что они живут в чистом городе, агрогородке. Но это же надо поддерживать.

И культура. Поскольку здесь почти все будут заниматься землей — культура. Культура земледелия. Мы это умеем делать. Я уже смотрю, по Минскому району возле дорог начинают приводить в порядок так, как это положено. Да, возле дорог должно быть все идеально, потому что через нас сегодня миллионы людей перемещаются. Они судят о нашей стране по тому, что видят на полях, возле дорог, и сравнивают с соседними странами. Следом едет инвестор, он посмотрел — порядок, чистота. Завтра привез деньги вкладывает. Это уже политика, экономика. Поэтому везде надо приложиться: и культура земледелия, и культура наших деревень, агрогородков. Самое главное — жесточайшим образом своей властью, как вы считаете нужным, наказывайте тех, кто мусор вывозит в лес, на поля, на дороги и выбрасывает. Особенно вокруг крупных городов. Не ждите никакой дополнительной нормативной базы. Принимайте самые жесткие меры.

Александр Крепак станет главой администрации Московского района Минска. А Денис Овсянников — главой администрации Партизанского района столицы.

Сегодня у Президента не обошли вниманием и вопрос зарплат чиновников.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня госслужащий получает зарплату ниже любого там руководителя. Поэтому мы не можем подобрать, порой, на эти должности классных профессионалов, а поднимать зарплату мы должны только сокращая и оптимизируя государственный аппарат и еще с бюджета что-то добавлять. Мы тоже решим этот вопрос. Потихоньку мы двигаемся, но мы решим эту проблему, чтобы госслужащий получал достойную зарплату. А будут там профессионалы, они заменят 15 обычным работников, которые сегодня штаны протирают в этих исполкомах.

Если вы идете осознанно на эти должности — будьте аккуратными с людьми и со своими подчиненными. Я всегда говорю: дайте человеку шанс. [Но] если вы видите, что он негодный, не надо его держать, от него будет только вред. Пусть лучше это место будет, как в народе говорят, пустовать, пусть оно будет вакантно, но руководителя, который не способный работать, вы его не держите на этой должности, дав ему шанс.

Еще одну встречу Президент провел с руководителями важнейших госпредприятий и организаций. Гендиректором «Могилевлифтмаша» станет Борис Ковалевский. Юрий Лука возглавит «Завод газетной бумаги». Сергей Яковчик согласован на должность гендиректора «Научно-практического центра» НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

Говорили о нюансах работы и задачах на перспективу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы рекомендуетесь на очень серьезные должности и направляться будете на очень серьезные предприятия.

14 октября были согласованы кандидатуры на ряд других должностей. Олег Морозов станет заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Полуян будет Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Колумбии, Никарагуа и Панаме по совместительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.