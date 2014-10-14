В Киеве националисты и радикалы «Правого сектора» забросали здание парламента дымовыми шашками и камнями

Новости Украины. В столице Украины Киеве снова неспокойно. Возле здания Верховной Рады вспыхнули массовые беспорядки. Националисты забросали здание парламента дымовыми шашками и камнями. Позже к митингующим присоединились и радикалы «Правого Сектора». Они использовали пиротехнические средства и вступили в конфликт с правоохранителями.

По разным данным, в массовых беспорядках приняли участие более 8 тысяч человек.

Также группа неизвестных пыталась прорваться в здание Верховной Рады. Из-за начавшихся беспорядков парламент досрочно закрыл заседание. На данный момент ситуация на площади стабилизировалась, однако часть активистов продолжает закидывать силовиков и окна Верховной Рады камнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.