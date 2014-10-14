Украине на восстановительные работы в Донецкой области требуется минимум $2 млрд

Новости Украины. Украине на восстановительные работы в Донецкой области требуется минимум 2 миллиарда долларов. Об этом 14 октября сообщил министр финансов страны. Также он отметил, что в декабре пройдет международная конференция для привлечения средств на восстановление Донбасса.

Тем временем в Киеве Верховная Рада утвердила Степана Полторака на должность нового министра обороны страны. Ранее он был главнокомандующим Национальной гвардии Украины.

Степан Полторак стал уже четвертым главой военного ведомства страны за последний год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.