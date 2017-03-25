Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это гигантское кладбище. Чего топчемся по костям и делаем на этом политику? Люди погибли там? Погибли. Одни считают, что Сталин там расстреливал, другие говорят, что и фашисты там людей расстреливали. Какая разница, кто там кого расстреливал? Разберутся со временем историки. Не разберутся, надо сделать главное –

увековечить людей, которые безвинно убиенные, которые погибли.

Поручил создать аккуратный, негигантский, не Брестскую крепость – аккуратный мемориал, вроде часовенки небольшой.