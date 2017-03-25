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Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты»

25 марта 2017 10:19
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Новости Беларуси. Тему мемориала в Куропатах и событий, происходящих в последнее время вокруг этого трагического места, накануне,

во время рабочей поездки в Гродненский регион, в очередной раз затронул Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: мемориал должен стать особым местом для белорусов,

местом памяти всех жертв, погибших в тот трагический период истории.

Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это гигантское кладбище. Чего топчемся по костям и делаем на этом политику? Люди погибли там? Погибли. Одни считают, что Сталин там расстреливал, другие говорят, что и фашисты там людей расстреливали. Какая разница, кто там кого расстреливал? Разберутся со временем историки. Не разберутся, надо сделать главное –

увековечить людей, которые безвинно убиенные, которые погибли.

Поручил создать аккуратный, негигантский, не Брестскую крепость – аккуратный мемориал, вроде часовенки небольшой.

Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты» -4

Итак, сегодня в урочище Куропаты трудится настоящий трудовой десант.

На благоустройство будущего мемориала вышли молодежь, общественные организации и простые белорусы,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал должен стать особым местом для белорусов: Александр Лукашенко об урочище «Куропаты» -7

# Александр Лукашенко # История # Фотофакт

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