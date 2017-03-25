«Подобных атак здесь не было 12 лет». Хроника событий теракта в Лондоне и его последствия

Начнем с сегодняшних событий европейского масштаба. Все-таки в Европе живем. «Красный день» и «Черную субботу» одновременно ожидали 25 марта в Риме. Там собрались главы 27 стран в честь 60-летия договора, заложившего основы Евросоюза. Подписали ободряющую декларацию, мол, Евросоюз должен жить и сможет сохраниться даже без Великобритании.

Фотографировались высокопоставленные политики с улыбками на лицах. Но была настороженность в связи с масштабными акциями протеста анархистов и всевозможных евроскептиков. Пять тысяч полицейских были задействованы в охранных мероприятиях. Подлил масла в огонь, конечно же, недавний теракт в Лондоне.

Великобритания проигнорировала Римский саммит. Праздновать рождение ЕС, который королевство покидает ввиду недовольства Союзом, по меньшей мере глуповато. Впрочем, и трагические события в Лондоне заставляют руководство страны сосредоточиться на внутренних проблемах.

О недавнем теракте, который произошел в самом сердце Лондона, сегодня напоминают приспущенные флаги и свечи на Вестминстерском мосту. Их зажигают местные жители в память о жертвах страшного теракта.

События здесь развивались очень стремительно. Внедорожник въехал на тротуар и начал давить прохожих. После этого водитель свернул к зданию парламента и с ножом напал на полицейских. Один из стражей порядка погиб. Нападавшего застрелили подоспевшие на помощь правоохранители.

Жительница Лондона:

Виновные в этом люди должны понести наказание. Я не собираюсь менять свой стиль жизни и все из-за них.

Атаку организовал 52-летний британец Халид Масуд. До этого он не раз попадал в поле зрения полиции. Правда, нарушения не были связаны с терроризмом. Сейчас спецслужбы выясняют, что послужило отправной точкой для нападения.

Тем временем в Лондоне и Бирмингеме проходят обыски и аресты.

Марк Роули, начальник отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом:

Цель нашего расследования – выяснить мотивы преступления и понять, как действовал злоумышленник: один или у него были сообщники. Арестованы уже несколько человек. Мы и дальше будем проводить обыски и задержания.

На фоне атаки в Лондоне эксперты начали говорить о новых методах терроризма, когда атакуют в одиночку. При этом преступники для нападения зачастую используют автомобили. Такие машины, чуть ли не до верху набитые оружием, свободно колесят по разным странам. Такие авто видели не только в Лондоне, но и на терактах в Берлине и Ницце. К примеру, при нападении во Франции силовики обнаружили в машине огнестрельное оружие и гранаты. Этот запас был в полной боевой готовности. А водителя защищало бронированное стекло.

Автомобиль с оружием недавно прокатился и по бельгийскому Антверпену. В салоне обнаружили несколько пистолетов, ножи и неизвестное вещество. К счастью, полиции удалось вовремя остановить машину, которая пыталась въехать на пешеходную улицу.

До этого инцидента Лондон оставался неприступной крепостью для террористов. Подобных атак здесь не было 12 лет. Видимо, пришло время держать оборону. На усиление нацбезопасности дополнительно выделят несколько миллионов фунтов, а в парламенте появится специальная комиссия.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Мы увеличили количество полицейских в Лондоне и по всей стране в целом. Я хочу, чтобы все поняли: любая попытка посягнуть на наши ценности обречена на провал.