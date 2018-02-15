Александр Лукашенко: «Белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса»

Турция – один из из важнейших партнеров нашей страны и занимает девятое место по объему товарооборота. Но расти есть куда, уверены обе стороны. И этот потенциал необходимо использовать.

Это первый в истории двух стран официальный визит в Беларусь на уровне премьера. Как подчеркнет Президент, сегодня отношения двух государств переживают период ренессанса. Неплохо развивается сотрудничество в торговле.

Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с Турцией по всему спектру взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главой правительства этой страны 15 февраля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что мы встречаемся здесь, в Минске, с человеком, который один из тех, кто определяет политику Турецкой Республики на современном этапе (и делаете это вы, я уверен, весьма успешно).

В течение нескольких последних лет белорусско-турецкие отношения, я бы сказал, переживают некий период ренессанса. Мы наладили очень доброе сотрудничество в торгово-экономической сфере, а это фундамент любых отношений. У нас, как никогда, хорошие политические отношения межгосударственные. Наши ведомства (по крайней мере, основные ведомства), которые определяют белорусско-турецкие отношения, находятся в тесном контакте и очень хорошо сотрудничают, притом плодотворно.

Наш товарооборот приблизился к миллиарду долларов, а может быть, и превзошел. Может быть, мы не совсем всё точно считаем. Но это только база для дальнейшего развития белорусско-турецких отношений.

Господин премьер, давайте использовать эту базу для наращивания наших отношений по всем направлениям. Закрытых тем у нас нет для сотрудничества с Турецкой Республикой. Мы готовы по всему спектру взаимоотношений с вами сотрудничать.

«Реджеп Эрдоган считает, что мы недостаточно используем наш потенциал». Премьер-министр Турции – на встрече с Лукашенко