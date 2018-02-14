«Мы должны выбрать людей, которые будут высказывать точку зрения большинства»

Новости Беларуси. 14 февраля – второй день досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы приходят на участки. Уже известны цифры: в первый день свои голоса отдали почти 4,5 % избирателей. Самыми активными оказались минчане. Наш корреспондент Анастасия Дехтяр, которая в это воскресенье будет находиться на рабочем месте, сегодня тоже проголосовала досрочно.

День голосования, как правило, для журналистов проходит в режиме «нон-стоп». Информационный день заканчивается после закрытия участков. Буквально следом за нами в кабинку для голосования спешит и Екатерина.

Екатерина Антоненко:

Сегодня у меня на работе выходной, а в воскресенье мы с друзьями решили отметить Масленицу за городом, поэтому у нас не получится. Очень хорошо, что есть возможность проголосовать досрочно.

А на этом участке уж точно не зарастает народная тропа. Этот округ давно называют молодежным – в списках студенты. На выходные у них чемоданное настроение, вот и торопятся заблаговременно сделать свой выбор.

Елена Петриченко, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 55 Заводского района Минска:

На участке зарегистрированы только студенты, обучающиеся в университете и не являющиеся жителями города Минска. Естественно, они пользуются возможностью в эти дни досрочного голосования отдать свой голос для того, чтобы высвободить себе выходные дни и пообщаться лишний раз с родителями.

Ирина Баранова, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 67 Ленинского района Минска:

Сегодня, например, была избирательница пожилого возраста – в этом году ей будет уже 90 лет. Мы подарили ей сувенир за то, что она сама смогла прийти. Даже не позвонила нам, хотя у нас предусмотрено голосование на дому. Комиссия не скучает, избиратели приходят.

Он держит руку на пульсе пациентов, а жить предпочитает в унисон с общественным ритмом. Анестезиолог Алексей Мисюкевич в воскресенье дежурит, и случись экстренный вызов, ему придется сорваться и выехать на помощь к тяжелобольному ребенку в любую точку области. Доктор завершает обход, оставляет белый халат на вешалке и направляется на свой участок.

Алексей Мисюкевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебского областного детского клинического центра:

Голосование в любом случае очень важный момент, потому что мы должны выбрать людей, которые будут высказывать точку зрения большинства. Насчет раннего голосования. Вот как, например, у меня: я в воскресенье дежурю, поэтому не знаю, смогу ли я проголосовать, буду ли находиться на территории Витебска. Поэтому придется проголосовать сегодня, заранее.