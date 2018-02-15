В Беларуси продолжается досрочное голосование в местные Советы. Как работают избирательные участки?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избирательные участки по всей стране будут работать до 14 часов, а затем с 16 до 19 часов.

Белорусы активно приходят на участки. Уже известны некоторые цифры: пока активнее всех голосуют минчане.

Напомним, досрочное голосование продлится до 17 февраля. Всего в списках избирателей около 7 миллионов белорусов. Электоральная гонка завершится уже в предстоящее воскресенье – 18 февраля. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.