«Мы не ограничиваемся только торгово-экономическими интересами и инвестициями»: премьер-министр Турции на переговорах в Минске

14 февраля в Беларусь с официальным визитом впервые в истории прибыл премьер-министр Турции. Переговоры прошли в Доме правительства.

В центре внимания – экономика, машиностроение, текстильная промышленность. Ожидается, что нынешняя бизнес-встреча во многом ускорит развитие отношений двух стран.

Новости Беларуси. 15 февраля Минск вновь станет крупной переговорной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представительный белорусско-турецкий бизнес-форум соберет в столице более 200 участников.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Уверен, этот визит внесет лепту в дальнейшее развитие двухсторонних отношений. Наши нынешние достижения – это не пиковая точка, а лишь одна из ступеней, поскольку товарооборот в один миллиард долларов не отражает потенциал белорусско-турецких отношений. Впрочем, мы не ограничиваемся только торгово-экономическими интересами и инвестициями. Страны заинтересованы в развитии культурных связей. Я побывал в мечети в Минске и хочу выразить благодарность за реализацию этого проекта.

Уже подписано межправительственное соглашение о международной перевозке товаров. Подготовлен план мероприятий в рамках технического сотрудничества между Комитетом по стандартизации Беларуси и Турецким институтом.

15 февраля у турецкой делегации ожидается не менее насыщенный день. Помимо бизнес-форума, гостей ждут на крупнейших отечественных производствах.