«Реджеп Эрдоган считает, что мы недостаточно используем наш потенциал». Премьер-министр Турции – на встрече с Лукашенко

Глава нашего государства подчеркнул, что сегодня отношения Беларуси и Турции переживают период ренессанса. Хорошо развивается также сотрудничество в торговле.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой правительства Турции 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый в истории двух стран официальный визит в Беларусь на уровне премьера.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что очень тепло и гостеприимно нас встретили. Вчера я провел переговоры с вашим премьер-министром, встреча была эффективная и широкомасштабная. Мы обсудили все межгосударственные вопросы: торговля, туризм, транспорт, культура. У нас была возможность обсудить все те цели и задачи, которые вы поставили в ноябре 2016 в ходе встречи с нашим президентом.

Также я бы хотел передать слова приветствия от нашего главы государства. Реджеп Эрдоган считает, что мы недостаточно используем наш потенциал.

Дипотношениям Беларуси и Турции более четверти века. По итогам 2017 года уровень взаимной торговли как никогда близок к миллиарду долларов. При этом белорусский экспорт увеличился более чем наполовину. За все эти годы в Беларуси прочно закрепился и турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический. А еще партнеры инвестируют в нашу экономику. Только за 2017 год – больше 40 миллионов долларов.