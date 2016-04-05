Александр Лукашенко: белорусско-европейские отношения следует выстраивать без ущерба для нашего государства

Новости Беларуси. Белорусско-европейские отношения следует выстраивать без ущерба для нашего государства. Об этом 5 апреля заявил Александр Лукашенко на профильном совещании.

Динамику взаимоотношений Минска и Брюсселя можно назвать позитивной. В последнее время уровень и интенсивность контактов возросли, общая атмосфера и содержание диалога улучшились. В феврале 2016 года Совет Европейского союза отменил большинство санкций в отношении нашей страны. Это стало хорошим сигналом для совместной работы в экономическом, торговом, инвестиционном проектах, а также в борьбе с трансграничными угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Президент поинтересовался, как идет переговорный процесс по упрощению визового режима для белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если наши партнеры в Европейском союзе или Соединенных Штатах будут ставить нас перед фактом выбора «вы с кем – с Россией или Западом», нам такой критерий переговоров не подходит. Это самое худшее, что может быть поставлено перед нами. Я думаю, в Европе сегодня прекрасно понимают это и, по крайней мере, на переговорах со мной ни один из представителей США или Западной Европы не поставил таким образом вопрос. Наконец-то все поняли, что Беларусь с той политикой внешней, политикой многовекторности, которую она проводила последние годы, как раз и нужна Европейскому союзу. И ставить нас, как в Беларуси кажуць рубль – вы туда или сюда – нельзя. Судьба наша такая, мы оказались между двумя центрами силы, и от этого никуда не дется. Игнорировать мы не можем ни один, ни второй. Но русские – это наши братья, нравится кому-то или нет. И наши отношения с ними должны быть соответствующими. Европейский союз, как они говорят, на основе прагматизма. Хорошо, мы согласны. Там большой наш прагматизм. И технологии, и финансы более дешевые, и так далее. С другой стороны, огромный рынок, российский рынок, евразийский рынок. Через них – Китайская Народная Республика. Значит, и там наши интересы. Вот из этого надо исходить.

Совещание по вопросам белорусско-европейских отношений инициировано Министерством иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в первую очередь Беларуси и Евросоюзу предстоит наладить разговор на торгово-экономическую и инвестиционную темы. Для этого создана специальная Координационная группа, которая в ближайшие несколько дней выступит в Брюсселе. Белорусские и европейские эксперты обсудят широкий спектр вопросов: от энергетики и защиты окружающей среды до соблюдения прав человека.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В целом, есть абсолютное понимание того, что надо использовать нынешнее открывшееся окно возможностей для выстраивания полноценного, уважительного, самостоятельного диалога между Беларусью и Европейским союзом. И я убежден, что в ближайшее время это принесет свои дивиденды.