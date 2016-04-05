Экономика Беларуси сохранит социальную направленность: парламентарии 5 апреля рассмотрят программу деятельности Правительства до 2020 года

Новости Беларуси. Программа деятельности Правительства до 2020 года сегодня будет рассмотрена парламентариями. Документ представит премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В программе отмечено, что экономика страны сохранит социальную направленность. Рост реальных доходов населения будет предопределяться динамикой ВВП, производительностью труда и составит не менее 110% за пятилетку.

В ходе весенней сессии белорусским парламентариям также предстоит работа над десятками законопроектов. Сейчас на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об обращении с животными». Он призван не только ужесточить ответственность хозяев, но и тем самым улучшить жизнь питомцев. Обсуждение данной темы продлится до 20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Законопроект разрабатывался несколько ранее, есть хорошие наработки. И очень важно, что каждый человек, который имеет сегодня домашнее животное, с позиции практики его содержания, что должно быть, какие должны быть выгульные площадки, какая защита должна быть соответствующая. Очень важно создать условия для их содержания. Сегодня надо развивать выгульные площадки, на это обращают внимание наши избиратели. И это касается не только Минска, но и наших районных центров.