Андрей Кобяков: доля экспорта товаров на новые перспективные рынки к 2020 году вырастет почти вдвое

Новости Беларуси. Доля экспорта товаров на новые перспективные рынки к 2020 году вырастет почти вдвое. Об этом заявил 5 апреля премьер-министр Беларуси, представляя программу деятельности Правительства на ближайшие 5 лет.

Документ разработан в условиях высокой неопределенности внешних геополитических, сырьевых и экономических факторов. Поэтому программа сохраняет гибкость бюджетной, денежно-кредитной и внешнеэкономической политики. Правительство планирует развивать регионы с учетом их специализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджеты и финансам:

Много говорим о поддержке малого и среднего бизнеса на региональном уровне, на республиканском, но надо отметить что много сделано по условиям ведения бизнеса, по имущественной поддержке. Но финансовая составляющая очень слабая, особенно в регионах, поэтому, конечно, расширить финансовый спектр поддержки. Это наши рабочие места, это наши производства и это наполняемость доходной части местных бюджетов.