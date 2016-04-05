Экстренное заседание постоянного Совета ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет в Вене 5 апреля

Новости Беларуси. 5 апреля в Вене пройдет экстренное заседание постоянного Совета ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе. Обсуждение состоится при участии сопредседателей Минской группы – России, США и Франции. Они являются гарантами стабильности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем из зоны конфликта поступают противоречивые данные о новых столкновениях. В Баку заявляют, что Ереван продолжает обстрелы позиций вооруженных сил Азербайджана. Минобороны Армении сообщает, что страна не ведет боевых действий на линии соприкосновения.