Александр Лукашенко: Беларуси и Удмуртии необходимо выйти на более высокую ступень сотрудничества

Новости Беларуси. У Беларуси и Удмуртской Республики есть много точек соприкосновения в различных сферах. О расширении двустороннего сотрудничества говорили на встрече Александра Лукашенко с главой этого российского региона. В последнее время товарооборот между Беларусью и Удмуртией снизился. Однако есть надежда на нового главу этого российского региона и возможности Евразийского экономического союза. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ изучила сферу интересов.

Удмуртская Республика расположена западнее Уральских гор в Российской Федерации. Расстояние между Минском и Ижевском, если ехать по трассе, почти 2 тысячи километров. Полуторамиллионное население живет в основном в городах и поселках городского типа. Практически половина территории Удмуртии — это леса. Недра богаты нефтью. В регионе открыто более сотни месторождений.

Ольга Юруть, СТВ:

Делегация из Удмуртской области в Беларуси уже третий день. Вчера гости изучали экономический потенциал Брестчины, сегодня — насыщенная программа в Минске. Интерес сотрудничества с нашими предприятиями у этого приуральского региона есть. В лучшие времена торговали почти на миллиард долларов. Сейчас продажи уменьшились. Как исправить нынешнее положение дел, сегодня обсуждали на встрече с Александром Лукашенко.

Александр Соловьев в должности главы Удмуртской Республики менее полугода. Пять лет назад, работая председателем Госсовета, в составе делегации руководителей регионов Приволжского федерального округа встречался с Александром Лукашенко. К слову, и Президент Беларуси в 1999 году посещал Удмуртскую Республику. Поэтому связи налажены. Однако есть смысл придать отношениям новый импульс.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В последние годы объем торговли между Удмуртией и Беларусью снизился. Тут есть и объективные причины, естественно, но нас не должно это устраивать и, естественно, не устраивает. Тем более что дополнительные возможности для активизации сотрудничества предоставляет единый наш экономический союз, который начал работать с 2015 года. Направлен он на обеспечение максимально благоприятных условий для развития сотрудничества стран-участниц - России, Казахстана, Беларуси. Нам следует совместными усилиями преодолеть сложившуюся негативную тенденцию во взаимной торговле. Надо постараться заместить продукцию, которой мы тогда торговали, это в основном экспорт нефтепродуктов, продукцией сельского хозяйства, машиностроительного комплекса, товарами народного потребления.

Александр Соловьев, глава Удмуртской Республики Российской Федерации:

Действительно, наши торговые отношения упали, но, тем не менее, сегодня со мной приехало 30 человек. Это директора наших крупных предприятий, это сельское хозяйство, это строительный комплекс, это транспортники. Сегодня они работают здесь, в Беларуси. Вчера они провели ряд встреч. И уже сегодня я получил информацию первую о том, что встречи успешны. И, действительно, задача Удмуртской Республики – сделать все для того, чтобы эти отношения расширились.

По итогам 2014 года товарооборот между Беларусью и Удмуртской Республикой около 45 миллионов долларов. Основу экспорта составляют поставки сахара. Беларусь и Удмуртия реализуют совместные проекты.

Предприятие «Удмурдагроснаб» - дилер наших гигантов машиностроения. Ежегодно закупает технику и запчасти на 7 миллиардов долларов. Есть варианты расширять двустороннее сотрудничество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы готовы наращивать поставки в Удмуртию широкого спектра сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной, пассажирской, коммунальной техники, которая вам известна. Мы производим качественную продукцию легкой, пищевой промышленности. И уверен, что в ходе посещения предприятий в Беларуси вы смогли в этом убедиться, особенно бывая в Брестской области.

Особое внимание важно уделить развитию производственной кооперации. Она позволит использовать возможности нашего промышленного, научно-технического, интеллектуального потенциала и даст необходимый комплексный эффект. Свидетельством является успешно работающее совместное предприятие «Удмуртагроснаб». И в Беларуси, и в Удмуртии большое внимание уделяется сельскому хозяйству. В случае вашей заинтересованности мы можем поделиться соответствующим опытом в сфере возделывания и переработки широкого спектра сельскохозяйственной продукции, в том числе льна. Я полагаю, что долгосрочным должно стать сотрудничество в области транспорта, дорожного строительства, коммунального хозяйства, в гуманитарной сфере.

Словом, наши возможности вы хорошо знаете, мы хорошо знаем ваши возможности. Я думаю, нам надо найти возможность выйти на более высокую ступень нашего сотрудничества, чтобы преодолеть негативные тенденции снижения товарооборота между Удмуртией и Беларусью.

Нынешний глава Удмуртской Республики более двух десятков лет руководил организациями дорожной отрасли.

Сейчас в России обновление магистралей — хорошо финансируемый тренд. Поэтому опыт белорусов в этой сфере будет весьма кстати.

Александр Соловьев, глава Удмуртской Республики Российской Федерации:

Дорогие - это те же кровеносные артерии, без которых никому не прожить. Если не будет дорог, не будет села. Если не будет дорог, не будет развиваться экономика. Поэтому я думаю, что буквально после нашей этой встречи, сейчас мы еде к дорожникам, которые выпускают технику. Будем с ними там говорить о многом. В общем-то, а когда разговоры переходят в дела, жить хочется и работать хочется.

Интерес у российских партнеров и к биотехнологиям.

Гости сегодня посетили фармпредприятие в Минске и уже готовы рассмотреть новые совместные проекты. Поскольку этот российский регион практически не производит лекарств.

Александр Соловьев, глава Удмуртской Республики Российской Федерации:

Надо было, наверняка, раньше приехать. Сегодня мы бы уже, наверное, пожинали плоды и говорили о тех миллионах рублей, долларов, которые между нашими предприятиями бы работали. Есть что нам приобрести в Республике Беларусь. Это, прежде всего, троллейбусы, трамваи. Сегодня мы еще конкретно подпишем соглашения, и, думаю, в ближайшее время работа у нас начнется.

Конкретные, последовательные, предсказуемые и эффективные - именно так охарактеризовал премьер-министр Андрей Кобяков отношения с партнерами из российских регионов.

Протокол мероприятий по развитию сотрудничества на межправительственном уровне подписали сегодня Беларусь и Удмуртия.

Планы и проекты стороны оформили в этом документе.

Утром делегация Удмуртии возложила венок к монументу на площади Победы. Александр Соловьев и другие члены делегации почтили память воинов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в Беларуси.

Гости покинут нашу страну с портфелем конкретных договоренностей о сотрудничестве с предприятиями. Визит делегации Удмуртии в Беларусь завершится уже завтра.