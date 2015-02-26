Международные наблюдатели ОБСЕ подтверждают отвод военной техники от линии соприкосновения на юго-востоке Украины

Новости Украины. На юго-востоке Украины полным ходом идёт отвод военной техники от линии соприкосновения. Об этом заявили международные наблюдатели ОБСЕ, которые работают на Донбассе.

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщают, что в ближайшее время закончат отвод тяжёлых вооружений.

На данный момент они отвели почти 80 процентов техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому процессу сегодня активно приступил и официальный Киев.

Вопросы отвода военной техники в частности и выполнение минских договорённостей в целом продолжит обсуждать контактная группа по Украине. В эти минуты она проводит очередную видеоконференцию.

Тем временем, экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего.

Курс гривны сегодня упал до своего исторического минимума, достигнув более тридцати гривен за один доллар.

Около тысячи человек, недовольных экономической ситуацией в стране, собрались в самом центре Киева и требовали повышения зарплат и отставки мэра Виталия Кличко.

Митинг длился несколько часов, после чего протестующие начали расходиться. Однако еще несколько десятков киевлян остаются на центральной площади. Милиция также не спешит снимать оцепление.

На фоне начавшегося отвода тяжелых вооружений, ведущие западные политики, в частности представители НАТО и ОБСЕ, подчеркивают значимость минских договоренностей, называя их ключевыми в разрешении конфликта.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Мы полностью разделяем, что минские договоренности - лучшая основа для поиска мирного решения в Украине путем переговорного процесса. Мы приветствуем сокращение боевых столкновений (в зоне конфликта в Донбассе) и надеемся на полное прекращение огня и уважение этого режима.

Александр Хуг, заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Украине:

Минское соглашение предусматривает 13 мер. Это не список покупок, это ряд мер, на которые согласились все стороны. И мы призываем их выполнять все договорённости, а не только избранные, будь то частичный или половинчатый отвод вооружений. Огонь должен быть прекращён полностью, вооружение должно быть отведено полностью, и чем скорее это произойдёт, тем скорее миссия ОБСЕ сможет проверить и засвидетельствовать, что стороны придерживаются минских договорённостей.