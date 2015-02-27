Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США Эриком Рубиным. Представитель Госдепа находится в Минске с визитом в эти дни.

На встрече обсуждались актуальные вопросы белорусско-американских отношений, в том числе проблемного характера. Стороны отметили наметившуюся в последнее время положительную динамику отношений.

Также были рассмотрены некоторые вопросы международной повестки дня, в частности ситуация в Европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.