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Александр Лукашенко провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США Эриком Рубиным

27 февраля 2015 10:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США Эриком Рубиным. Представитель Госдепа находится в Минске с визитом в эти дни.

На встрече обсуждались актуальные вопросы белорусско-американских отношений, в том числе проблемного характера. Стороны отметили наметившуюся в последнее время положительную динамику отношений.

Также были рассмотрены некоторые вопросы международной повестки дня, в частности ситуация в Европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-США

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