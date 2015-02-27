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Отвод тяжелой артиллерии от линии соприкосновения на юго-востоке Украины выполняется обеими сторонами конфликта

27 февраля 2015 10:38
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Новости Украины. Отвод украинскими военными некоторых тяжелых вооружений от линий разграничений – это «первый тестовый шаг» по исполнению минского плана. Об этом заявил 27 февраля президент Украины Петр Порошенко. Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что наметившийся прогресс необходимо закрепить.

Отвод тяжелой артиллерии от линии соприкосновения на юго-востоке Украины выполняется обеими сторонами конфликта. Сообщается, что ополченцы план по отводу артиллерии выполнили на 90%, а полностью завершить процесс планируют до 4 марта.

Вывод военной техники из зоны конфликта всеми сторонами подтверждают и наблюдатели ОБСЕ.

Урегулирование ситуации на Донбассе 27 февраля вечером на экстренном заседании рассмотрит и Совет безопасности ООН. Предложение обсудить реализацию минских соглашений от 12 февраля высказали Германия и Франция.

Тем временем колонна МЧС России доставила очередную гуманитарную помощь на юго-восток Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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