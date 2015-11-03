Александр Лукашенко: Беларусь в военной сфере будет и впредь придерживаться только оборонительной стратегии

Новости Беларуси. Беларусь в военной сфере будет и впредь придерживаться только оборонительной стратегии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода точной электромеханики в Дзержинском районе. Главу государства ознакомили с новейшей отечественной разработкой системы залпового огня «Полонез». Еще несколько месяцев назад почти все характеристики нового комплекса были засекречены.

Так стреляет белорусский «Полонез». Это первые пуски реактивной системы залпового огня, бьющей в цель за 200 км. Испытания прошли в Китае, потому что в Беларуси просто нет таких огромных полигонов, чтобы проверить полную дальность полета. Военные рисковать не стали.

Представитель завода точной электромеханики в Дзержинском районе:

Основное преимущество нашей разработки в том, что наша ракета значительно более помехоустойчивая.

Новинку «Полонез», которая поступит в войска, президенту продемонстрировали буквально в деталях, чуть ли не до самого последнего винтика. Без преувеличения можно сказать, что сегодня открыта новая страница в развитии страны.

Во-первых, ракеты с дальностью стрельбы 200 км. Ничего подобного белорусский военпром со столь высокими характеристиками еще не создавал. Такими разработками могут похвастаться оружейники всего нескольких стран. При этом две из этого списка – сверхдержавы. Во-вторых, у армии теперь есть своего рода «длинная рука», способная отбить охоту напасть у возможного агрессора.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня, завтра тоже исключительно оборонная стратегия. Мы ни на кого не собираемся нападать, мы будем защищаться от тех, кто поставит своей целью на нас нападать, вести против нас войну. Исключительно оборонительная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы противник задумался, прежде чем вести против нас войну или же создавать какой-то конфликт. Суть состоит в том, что мы должны нанести ему неприемлемый ущерб, если он решит нас атаковать. Неприемлемый ущерб – вот главное. Неприемлемые потери. И это исключительно оборонительная тактика. У нас есть все вооружения: и самолеты, и вертолеты, и танки, и полегче броня, и стрелковое оружие самое современное. Этим оружием нанесешь ущерб, но будет он неприемлемый или нет – вопрос. Поэтому стоит сегодня задача: чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику, не дай бог нам придется вести войну, мы должны в ногу со временем идти и поставили задачу разработать свою ракетную технику. Потому что ракета – это действительно неприемлемый ущерб. И если она в районе 200 километров летит, это уже для нашей Беларуси очень хорошая техника. Поэтому создана техника самая современная. И это не то, что там создать базу и посадить самолеты, которые собьют в первый час конфликта. Что такое самолет? Он поднялся, его видят со всех сторон. Пуск ракеты – и самолета нет. А это уже оружие суперсовременное. Это оружие новейшего поколения. Вот в чем состояла задача, которую я ставил. Мы создали эту технику. Дальше должен быть новый этап. Не должны на этом останавливаться. Мы должны идти дальше в рамках тех международных соглашений и договоров и создавать более современную ракетную технику.

Еще несколько месяцев назад все данные о «Полонезе» были засекречены. Впервые установку показали на параде 9 Мая в Минске. Теперь в военную часть, где в советское время хранились ядерные боеголовки, привезли журналистов.

Это машина боевого управления. С нее поступают точные координаты целей для ракет. Все оборудование и программное обеспечение белорусские. Боеприпасы подвозят на этой машине, а с этой происходят боевые пуски.

Для того, чтобы совершить пуск ракеты, необходим маленькой чемоданчик с кнопкой. Он открывается, здесь поворачивается ключ. Лампочка мигает три раза. Нажимается кнопка пусковая. Ракета вылетает и способна поразить цель более чем за 200 км в радиусе 60 метров. Хотя это далеко не предел.

Пульт дистанционный и в момент залпов экипаж отходит на 50 метров. Каждая из восьми ракет может нанести точечные удары по различным целям на расстоянии более 200 километров.

Представитель завода точной электромеханики в Дзержинском районе:

Что тут новое, специально под эту установку? Шасси, гидромеханическая трансмиссия. Это первые машины. Пойдут везде в Россию потом. Это унифицировано. Именно под этот комплекс – вся платформа, гидроцилиндры, все оборудование. Под эти контейнеры. После небольших доработок может на 300 км.

Для небольших стран оперативно-тактические ракетные комплексы наподобие «Полонеза» – один из возможных эффективных факторов сдерживания возможной военной агрессии. Своего рода аналог стратегического оружия. Тем более собственного производства. «Полонез» стал первой системой этого класса, разработанной в Беларуси за десятилетия независимости.

Представитель завода точной электромеханики в Дзержинском районе:

Отсюда доводится задание автоматически до каждой ракеты. Мы сделали, чтобы и автономно с каждой машины, в зависимости от обстановки. Каждая машина может автономно вести боевые действия. Если известны топографические координаты цели, она может одна вообще стоять. А эта машина может одновременно до 100 целей вырабатывать.

Кстати, было очень много скептицизма по поводу возможностей республики создать такое вооружение почти с нуля и за такой короткий срок. Но белорусские оружейники утерли нос многим производителям современных боевых установок.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Мало кто верил из окружения, мало кто верил из оппонентов. Даже сами люди, которые за эту работу брались, не совсем верили. Сейчас это преодолено. Второе. Это новый научно-технический уклад. Это не просто сборка чего-то, это новые подходы, новые исследования. Мы же создали для этого научно-технический центр в Минске, под эту тематику. Конечно, рабочие места. Конечно, это налоги и все остальное.

Несомненно, серийное производство комплексов «Полонез» станет не только качественно новым уровнем в укреплении обороноспособности страны, но и импульсом для развития науки, а также отечественной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.