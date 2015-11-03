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Молочную отрасль Сахалина планируют развивать по белорусским технологиям

03 ноября 2015 13:36
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Новости Беларуси. Молочную отрасль Сахалина планируют развивать по белорусским технологиям. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время визита белорусской делегации на российский остров. Продукция нашей страны пользуется большим спросом на продовольственном рынке России.

Сахалинские производители мяса и молока рассматривают возможность организации совместных предприятий и поставок белорусской продукции для последующей переработки на предприятиях острова. Белорусской стороне также предложили поучаствовать в жилищном и дорожном строительстве. В планах —  приобретение в нашей стране автобусов и машин для коммунальной сферы. Напомним, недавно губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко посетил  Беларусь. Тогда и было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Россия

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