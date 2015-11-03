Новости Беларуси. Внедрение и развитие сети 4G и электронная медицинская карта каждому пациенту. В Правительстве рассмотрели стратегию информатизации в Беларуси до 2022 года.

Так, уже в декабре 2015 планируют запустить первый этап проекта 4G. Базовые станции будут открыты в Минске.

Связь четвертого поколения позволит быстро получать и отправлять большие объемы информации, смотреть HD-видео и обмениваться файлами, не пользуясь стационарным доступом в сеть.

Кроме того в планах создание интеллектуальной транспортной системы Беларуси, которая будет связана с системой ЕАЭС. В основе будет единое информационное пространство. В финансовой сфере сделают упор на электронные деньги и интернет-банкинг. Кроме того, активно идет работа по созданию электронного Правительства. Есть и свои результаты. Так, к 2014 году Беларусь поднялась на 6 позиций в рейтинге ООН по уровню готовности электронного Правительства и заняла 55 место из 193, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Наша задача сегодня, чтобы наши сограждане или с рабочих мест домохозяйств своих, или с рабочих мест, организованных посредниками по оказанию электронных услуг, могли получить ту или иную услугу, не выходя за рамки кабинета, жилища.