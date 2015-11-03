3 ноября Александр Лукашенко посетил завод точной электромеханики в Дзержинском район

Новости Беларуси. Перед военно-промышленным комплексом Беларуси стоит задача поставить в вооруженные силы совершенные ракетные комплексы отечественного производства. Сегодня, 3 ноября, об этом шла речь во время посещения президентом Александром Лукашенко завода точной электромеханики в Дзержинском районе. Главу государства ознакомили с ходом работ по локализации производства боевых ракет. Продемонстрировали такие новейшие отечественные разработки, как система залпового огня «Полонез».

Еще несколько месяцев назад почти все характеристики нового комплекса были засекречены. Впервые боевую установку можно было увидеть на параде в Минске 9 мая. Ракеты «Полонеза» способны поражать цели за 200 км. На данный момент только несколько стран могут похвастаться системами залпового огня с такими характеристиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня, завтра тоже исключительно оборонная стратегия. Мы ни на кого не собираемся нападать, мы будем защищаться от тех, кто поставит своей целью на нас нападать, вести против нас войну. Исключительно оборонительная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы противник задумался, прежде чем вести против нас войну или же создавать какой-то конфликт. Суть состоит в том, что мы должны нанести ему неприемлемый ущерб, если он решит нас атаковать. Неприемлемый ущерб — вот главное. Неприемлемые потери. И это исключительно оборонительная тактика. У нас есть все вооружения: и самолеты, и вертолеты, и танки, и полегче броня, и стрелковое оружие самое современное. Этим оружием нанесешь ущерб, но будет он неприемлемый или нет — вопрос. Поэтому стоит сегодня задача: чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику, не дай бог нам придется вести войну, мы должны в ногу со временем идти и поставили задачу разработать свою ракетную технику. Потому что ракета — это действительно неприемлемый ущерб. И если она в районе 200 километров летит, это уже для нашей Беларуси очень хорошая техника. Поэтому создана техника самая современная. И это не то, что там создать базу и посадить самолеты, которые собьют в первый час конфликта. Что такое самолет? Он поднялся, его видят со всех сторон. Пуск ракеты — и самолета нет. А это уже оружие суперсовременное. Это оружие новейшего поколения. Вот в чем состояла задача, которую я ставил. Мы создали эту технику. Дальше должен быть новый этап. Не должны на этом останавливаться. Мы должны идти дальше в рамках тех международных соглашений и договоров и создавать более современную ракетную технику.