Александр Лукашенко: Беларусь рассчитывает на содействие Латвии в развитии взаимодействия с другими странами ЕС

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на содействие Латвии в развитии взаимодействия с другими странами Евросоюза. Об этом заявил Александр Лукашенко 20 февраля на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.

Глава государства констатировал: белорусско-латвийские политические и дипломатические отношения отстают от уровня торгово-экономических.

Высокий уровень взаимодействия и в инвестиционной сфере. В Беларуси работает свыше 700 фирм с участием латвийского капитала. Наши грузы занимают второе место в общем объем всех перевозок по железной дороге Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил надежду на то, что визит министра иностранных дел Латвии как раз связан с тем, чтобы подтянуть и политические отношения между нашими странами на самый высокий уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня каких-то предубеждений в отношении Латвии никогда не было, нет и, я надеюсь, не будет. Мы всегда находили общий язык с нашими партнерами, особенно в торгово-экономической сфере. Дай бог нам с другими государствами так сотрудничать. Значит есть общий интерес, в конце концов, зависимость друг от друга в этой сфере для того, чтобы продвигать наши отношения.

У нас очень много проектов в отношении развития инфраструктуры, особенно портовой в вашем государстве. Я вижу, что и государство, и частный бизнес Латвии идет нам навстречу. Поэтому в двусторонних отношениях мы планируем и надеемся, что, несмотря на некоторые предубеждения со стороны отдельных политиков в Латвии (да и не только – на Западе), нам удастся, преодолев их, продвинуться в отношении сотрудничества в экономической сфере. Конечно, наши политические и дипломатические отношения немного в этом плане отстают. Но это лучше, чем отставали бы экономические и торговые отношения. Думаю, что касается политики, мы всегда способны наверстать это отставание. Надеюсь, что ваш визит как раз связан с тем, чтобы подтянуть наши политические отношения на самый высокий уровень.

Я часто говорю, что соседей не выбирают. Это от Господа. Они даны нам, и с соседями только дурак живет, не общаясь, не налаживая добрые отношения, не дружа. Мы придерживаемся другой точки зрения. В нашей внешней политике соседи – это вопрос № 1.

Латвия председательствует в Европейском союзе в этом полугодии. Мы видим технологический Запад, который нам очень нужен. Запад, обладающий ресурсами. Мы очень много заимствуем там средств под конкретные проекты по западным технологиям (деревообработка, раньше – сельское хозяйство и так далее). Поэтому если Латвия поможет нам еще больше сблизиться с Европейским союзом в период своего председательства и не только, мы вам будем очень благодарны.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвийской Республики:

У нас в Риге пройдет саммит. И мы бы хотели тоже сделать все возможное, чтобы дать новый толчок, новый импульс отношениям между Евросоюзом и Беларусью. Я думаю, что у нас наметились уже конкретные идеи. Это и упрощение визового режима. Мы начали очень активно работать над этим. Я думаю, у нас есть тоже и возможности политического и экономического диалога. Мы знаем тот курс, который Беларусь выбрала. Мы его уважаем. Мы считаем, что можем хорошо сотрудничать по очень многим вопросам.

Латвия надеется на высокий уровень представительства стран ЕС и «Восточного партнерства» на Рижском саммите в мае. Приглашать участников будет председатель Европейского совета Дональд Туск совместно с латвийским правительством. В ближайшее время организаторы планируют поработать над содержательной частью саммита.

Эдгарс Ринкевичс:

Латвия надеется, что на Рижском саммите и Евросоюз, и члены-партнеры «Восточного партнерства» будут представлены на высоком уровне. Пока мы еще никому приглашения не рассылали. Это будет делаться председателем Совета Евросоюза господином Туском совместно с латвийским правительством примерно где-то в конце марта или начале апреля. Я вижу сейчас, что есть возможность более углубить и расширить отношения между Евросоюзом и Беларусью. Конечно, учитывая тоже интересы Беларуси. Мы никого никуда перетягивать не будем, как иногда думают, мы будем просто развивать нормальные отношения на основе взаимных интересов.