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Два инновационных проекта презентовала 19 февраля Молодёжная палата

19 февраля 2015 18:56
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Новости Беларуси. Сразу два инновационных проекта презентовала 19 февраля Молодёжная палата при Минском городском Совете депутатов. Экологическое воспитание молодежи в рамках игровых семинаров, бизнес-тренинги для юных лидеров и неформальное общение с преподавателями белорусских и российских ВУЗов — такая образовательная программа на три месяца рассчитана для столичных школьников.

К слову, продолжает свою работу и молодежный проект «Профнавигатор», в рамках которого всем желающим помогают выбрать будущую профессию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

# Молодёжная палата # Егор Макаревич

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