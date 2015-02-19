Новости Беларуси. Сразу два инновационных проекта презентовала 19 февраля Молодёжная палата при Минском городском Совете депутатов. Экологическое воспитание молодежи в рамках игровых семинаров, бизнес-тренинги для юных лидеров и неформальное общение с преподавателями белорусских и российских ВУЗов — такая образовательная программа на три месяца рассчитана для столичных школьников.

К слову, продолжает свою работу и молодежный проект «Профнавигатор», в рамках которого всем желающим помогают выбрать будущую профессию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.