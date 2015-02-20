Александр Лукашенко: Наш внутренний рынок лекарственных препаратов оценивается почти в $1 млрд

Новости Беларуси. 20 февраля президент провел совещание по вопросам развития отечественной фармацевтической промышленности. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – социальное государство, и укреплению здоровья людей мы придаем первостепенное значение.

Сегодня активно проводится модернизация медучреждений, оснащение их новейшим оборудованием. Но одной из главных задач остается наращивание производства наших препаратов.

Как заявил Александр Лукашенко, население Беларуси должно быть обеспечено доступными и качественными отечественными лекарствами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я бы хотел сегодня услышать ответы на ряд актуальный вопросов. Во-первых, о ходе модернизации фармпредприятий. В 2012 году, как вы знаете, был подписан специальный Указ на этот счет. Как мне докладывают, работа в целом идет, но по отдельным проектам не все так, как планировалось. По каким и почему? Прошу доложить, что требуется для завершения намеченного.

Во-вторых, наш внутренний рынок лекарственных препаратов оценивается почти в 1 млрд долларов. Но в последние годы наблюдается хоть небольшой, но рост импорта. Странно. Поэтому хочу услышать, как реализуется программа импортозамещения в отрасли. Насколько активно сюда привлекаются прямые иностранные инвестиции.

Третье. Что предпринимается для наращивания экспортного потенциала фармацевтики? Что сдерживает рост экспорта белорусских лекарств хотя бы в Россию, Украину, Казахстан, да и в страны дальнего зарубежья.

Четвертое. Какие есть резервы для более динамичного развития по-настоящему перспективной отрасли? Что нужно сегодня и можно предложить для достижения реального прорыва в этом направлении? Но помните: главное – нельзя разрушать уже сложившиеся и наработанные кооперационные связи. Мы не должны непродуманными действиями создать самим себе ненужных конкурентов на внешних рынках.

Сегодня производство лекарственных средств является одной из самых доходных и быстрорастущих отраслей в мире. Что касается отечественной фармацевтики, то эта отрасль в Беларуси представлена почти тремя десятками предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.