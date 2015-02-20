Владимир Макей: Мы не ставим цель получить дивиденды за нашу позицию по Украине

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко встретиться 20 февраля с министром иностранных дел Латвии. Накануне Эдгарс Ринкевичс прибыл в Минск и встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава МИД Латвии сделал акцент на роли Беларуси в урегулировании конфликта в Украине.

Как подчеркнул Эдгарс Ринкевичс, позиция нашего государства в этой сфере положительно повлияет на нормализацию отношений с Евросоюзом.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в области торговли, образования и безопасности. Особо дипломаты выделили предстоящий майский саммит Восточного партнерства в качестве площадки для либерализации визовых вопросов между Беларусью и странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:

Мы видим этот саммит как возможность на уровне Евросоюза и тоже наших восточных партнеров подтвердить взаимную заинтересованность в развитии отношений. Мы бы хотели, конечно, продолжить работу и уже в Риге достичь соглашения о том, что мы работаем по вопросам либерализации виз.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы никогда не ставили перед собой цель получить какие-то политические дивиденды за счет того, что мы заняли нашу искреннюю позицию по Украине. А что касается Евросоюза, то да, если это помогло понять лучше мотивы нашего поведения, то это хорошо.