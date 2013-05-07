Александр Лукашенко: Беларусь переходит к массовому строительству арендного жилья

Новости Беларуси. Беларусь переходит к массовому строительству арендного жилья. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии начала строительства жилого комплекса «Магистр». Здесь возведут более 2 тысяч квартир для научной и творческой интеллигенции. Первый дом строители обещают сдать уже в 2013 году.

Редко у какого студента есть собственная квартира. Вот и 7 мая собравшиеся на месте строительства квартала «Магистр» или живут с родителями, или в общежитии, или снимают метры у частника. Но удовольствие это недешевое. 200-300 долларов в месяц найдет далеко не каждый студент.

Марьям учится на третьем курсе, живет с соседкой в комнате общежития.

Марьям Хабиб, студентка 3-го курса БГАТУ:

Я отношусь хорошо, так как когда уже будем на пятом курсе, уже надо будет конкретно задумываться об этом вопросе, где жить, как, что. Поэтому, естественно, хотелось бы свое жилье, хотелось бы устроиться.

Павел уже не студент, а старший научный сотрудник. Однако своего жилья и у него нет. Профиль Павла – генетика человека. Есть в этой сфере уже свои успехи и достижения. А в области квадратных метров ситуация пока складывается сложнее. Возможно, со строительством государственного арендного жилья все-таки обзаведется отдельной жилплощадью.

Павел Морозик, старший научный сотрудник НАН Беларуси:

Да, безусловно, такая проблема существует. Я работаю в Совете молодых ученых. Постоянно обращаются молодые специалисты с вопросами как решается эта проблема, какие перспективы. В принципе, даже во время анкетирования постоянно задают такие же вопросы.

То, что сейчас делается, арендное жилье, – это, на мой взгляд, наилучший вариант решения данной проблемы, потому что все-таки даже если и льготный кредит, то это сложно получить, а такое арендное жилье во многом позволит решить данную проблему.

Сегодня в сфере арендного жилья начинается новый исторический момент. Жилой комплекс «Магистр» строится для ученой и творческой молодежи. Он станет первой массовой застройкой арендного жилья: девять домов на 2200 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищный вопрос поднимался на недавней встрече главы государства со студенческой молодежью и артистами «Купаловского». Студенты и творческая интеллигенция просили президента помочь. Откладывать решение в долгий ящик не стали. Вопрос решается сразу за короткий промежуток времени.

1200 квартир комплекса «Магистр» предназначается для молодых ученых и преподавателей, 200 – для работников театра, еще 800 квартир распределит Мингорисполком. Но главное – этот квартал – не единичный проект, а пилотный, дающий старт множеству других аналогичных. Не только государственных, но и частных.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали, что сегодняшнее такое, вроде бы, будничное мероприятие с участием президента, но оно не такое. Оно просто историческое, потому что мы переходим от этой социальной раздачи квартир. Мы будем за счет бюджета и бесплатно сроить кому-то. Но это, наверное, военный человек. И то, какая-то часть. И самое главное – многодетные семьи. Вот кому мы будем помогать серьезно, потому что это главный наш приоритет. Все остальное – что-то и будем строить, немножко будем где-то помогать, но переходим к арендному жилью. Как живет весь мир. И у нас будет тогда проще вот эти 50% от рынка, которые будут платить арендную плату, – это уже практически 100%, которые мы сейчас не берем с населения. То есть исторический момент, что мы массово начинаем строить арендное жилье. Более цивилизованную форму. Вот в чем важность этого момента.

И, притом, я еще об этом скажу, не только государство. Вот один показатель, что не только государство, но и фактически частник строит. Все должны строить: государственные предприятия и так далее.

И еще, по срокам строительства. В середине 2015 года, к 3 июля, этот квартал должен быть застроен. А не то, что вы мне растянете на пятилетку.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Товарищ президент, предполагается в этом году вести в эксплуатацию вот этот дом, первый жилой дом, он уже в работе. Начали второй дом. Подымем еще три дома в этом году.

Александр Лукашенко:

Сколько стоит первый дом в долларах? Примерно цена его.

Николай Ладутько:

Стоимость квадратного метра первого дома составляет на сегодняшний день 4,7 млн рублей. Без инженерно-транспортной инфраструктуры.

Социальный принцип государственного арендного жилья очень прост. Оно предоставляется в порядке очереди нуждающимся в квадратных метрах молодым специалистам, преподавателям на период работы в штате. Стоимость съема такой квартиры будет меньше рыночной цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Это принципиально для всех. Арендное жилье не может быть дешевле, чем 50% рыночной стоимости. Но и дороже мы не будем продавать. Бюджет. А предприятия, частные и другие компании – это их проблемы.

Николай Ладутько:

Как раз вот на этой территории, по той методике, которая утверждена Правительством в рамках выполнения Вашего указа, стоимость однокомнатной квартиры составляет 105 долларов, аренда.

Первым, кто включился в проект из сторонних организаций, – Парк высоких технологий. Отечественная кремниевая долина готова профинансировать три сотни квартир для своих сотрудников.

Александр Лукашенко:

Компания будет заказывать по рыночной цене строителей. Здесь мы будем контролировать жестко. Вы – богатые люди, компания у вас небедная. Они купят, ну, не по рыночной, ниже немного, но по нормальной цене. И сдадут в аренду. По сколько вы будете сдавать в аренду – это уже ваше дело.

Интересно, как с развитием государственного и частного арендного жилья поведет себя рынок. Ведь если будет достаточно съемных квартир по социальным ставкам, поползут ли цены вниз у частных риелторов? По разным оценкам, сегодня спрос на арендное жилье превышает предложение в 3, а то и в 4 раза.

Александр Лукашенко:

Это современный европейский путь и достойная альтернатива частному жилищному рынку с его запредельными ценами. Появление новых домов – это возможность для молодых людей создать семейный очаг и обустроить быт, арендовав у государства свою первую квартиру по доступной цене. При этом хочу особо подчеркнуть: все хозрасчетные и государственные, и частные предприятия обязаны строить арендное жилье, и им нужно довести задание.

Не сомневаюсь, что эта инициатива найдет свой отклик в других регионах страны.

На месте строительства жилого комплекса «Магистр» Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям.

Общаясь с молодежью, пришедшей 7 мая на стройплощадку, Александр Лукашенко поднимал самые разные и острые темы. Президент не хочет ситуации, которая сложилась в некоторых крупных городах других стран. Когда люди из регионов стекаются в столицу, лишая квалифицированной рабочей силы провинцию.

Александр Лукашенко:

По-деревенски, по-народному говоря, не сено идет к корове, а корова к сену. Слышали это. И на Западе очень жестко: вот есть там работа – иди работай. Люди к этому приучены. Они не кричат гвалтом. Они, дай Бог, чтобы только была работа, поедут работать. Мы только пока в начале этого процесса. Поэтому я и говорю, что я, скрипя сердцем, строю это жилье в Минске, и, конечно, я же понимаю, что мы не можем оголить, вот, вузы, допустим, прежде всего, культурные учреждения. Поэтому будем потихоньку строить арендное жилье.

Но и, откровенно говоря, знаете, мы много понастроили жилья, порой непонятно кому. Начали уточнять очередность. В Минске, по-моему, или по стране, 85 тысяч сняли с очереди. По стране. Некоторые еще получили квартиры и еще пошли в эту очередь. Разве это порядочно? Поэтому мы строить будем бесплатное жилье, но трое, пятеро детишек – пожалуйста.

Интересным наблюдением с молодежью Александр Лукашенко поделился на счет роста привлекательности Беларуси для иностранцев, в особенности для россиян.

Александр Лукашенко:

Недавно прошла информация, и это правда, о том, что нас заполонили россияне на майские праздники и нет ни одного свободного места в гостиницах. Я в душе своей радуюсь этому. Я давно мечтал о том, чтобы наша Беларусь стала таким желанным уголком, куда люди стремились бы приехать. Я спрашиваю, почему они сюда едут. Мы провели такой закрытый опрос. Они говорят, что за тишиной. Вот они с детьми едут за тишиной. Я говорю: «Ну, не в Минск же». Так не только в Минск. Но, говорят, дай Бог, чтобы у нас в России было так, как в Минске.

Все гостиницы заняты, люди приехали и, поверьте, это же не самые бедные. Это люди приехали денежные. Где-то в СМИ прошла информация, что они скупают у нас все льняное, белорусскую косметику. Кто ради того, чтобы попробовать, посмотреть, что это за косметика, а другие понимают, что белорусское – это качество. Да, и дороже. Но нам не в убыток это. Наши с прибылью это производят. Поэтому то, что к нам едут, чтобы послушать тишину и отдохнуть, – это наша победа.

Но есть и негатив большой. Россияне начали скупать у нас очень много квартир. Скупают не бедные. И цены подскочили очень высоко. То есть они нам держат на высоком уровне цены на жилье.

Молодежь активно интересуется государственной символикой.

Еще один, достаточно неожиданный вопрос, прозвучал о памятниках в Беларуси. Глава государства дал не менее неожиданный ответ.

Студент:

На Ваш взгляд, какому событию или какому историческому деятелю стоило бы поставить памятник в столице.

Александр Лукашенко:

Никакому. Категорически против всяких деятелей и возможных событий. Вы знаете, что некоторые памятники при мене построили. Вот последнее, говорил, построили Музей Великой Отечественной войны. Это в своем роде мемориал, это памятник.

Мы построили совсем недавно Парк Победы. Это не просто там скульптура какая-то. Это тоже памятник. Но для людей он востребован.

Что касается деятелей, я категорически против. Против памятника первому Президенту страны, вашему покорному слуги. Предложений было столько, ваяли уже столько, коллективы мне показывали. Я сказал, что после моей смерти. Если кому-то делать нечего. Я категорический противник возведения этих памятников деятелям, которые, как обычно у нас в истории бывало, приходят новые и начинают их до основания рушить. Не надо это делать. Это наша работа.

Содержите меня как президента. Что еще надо? Не хочешь – не выдвигай свою кандидатуру на выборах.

Поэтому памятник для деятеля должен быть в мозгах людей. Вот тоже будет памятник. Будут жить здесь люди, вспомнят, что когда-то президент инициировал это вместе со своими коллегами, пришел сюда, что-то тут запишут, посмотрят эти кадры. Вот это памятник. Такие памятники политические деятели и прочие должны себе создавать.

Уже в этой пятилетке планируется построить не менее 1 млн квадратных метров арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.