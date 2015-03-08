Лидия Ермошина: Первый взгляд не обманывает никогда. Убеждение, что первый взгляд ошибочен - совершенно неверный постулат

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Лидия Михайловна, здравствуйте. Я вас поздравляю с женским днем, дарю вам этот прекрасный букет. Как в прошлый раз, мы не подбирали под ваше имя (а цвет Лидии, насколько я помню, фиолетовый), поэтому вам такое весеннее настроение мы дарим.

Лидия Ермошина:

Спасибо. Зато он солнечный очень.

Скажите, вот, я посмотрел: вас уже поздравили и коллеги, и ваши друзья. Но я не наблюдаю в вашем кабинете в принципе цветов. То есть у вас цветы в кабинете бывают только на 8 Марта и Дни рождения?

Лидия Ермошина:

Да, это так.

В моем сознании женский кабинет – это классический кабинет, заставленный папоротниками, перевитый лианами.

Лидия Ермошина:

Вы знаете, я думаю, что это стереотип. Это все пошло из бухгалтерии и библиотек. Я думаю, там, где очень много женщин, наверное, действительно, папоротники и лианы. Я думаю, что не очень этот оранжерейный характер совмещается с современными компьютерами. Поэтому один-единственный цветок, который здесь стоял, как-то стал чахнуть, и мы его забрали в другое место.

Я вижу, что у вас изобилие открыток.

Лидия Ермошина:

Да, это на сегодняшний день.

Это только на сегодняшний.

Лидия Ермошина:

Только на сегодняшний день. А далее это будут только деловые папки вместе со всякими разными справочниками. Вообще-то, я, честно говоря, являюсь в бумажном смысле несобранной, обожаю, когда у меня все под рукой. Поэтому у меня никогда не бывает идеального порядка. То есть у меня всегда очень много того, что вдруг мне может понадобиться, но полгода почему-то не надобится. Но, тем не менее, я это все держу.

И вы будете искать в ворохе бумаг ту самую, нужную, которая обязательно окажется…

Лидия Ермошина:

Да, в самом низу. И в этом есть, наверное, характер.

Это по принципу как в дамской сумочке: чтобы найти помаду, нужно все вытряхнуть?

Лидия Ермошина:

Да, абсолютно.

Что же касается порядка в мыслях, а это является самым главным, поэтому, я думаю, и это является определяющим для любой должности, связанной прежде всего с распоряжениями людьми и ресурсами.

Но, во всяком случае, в ваших поступках идеальный порядок, в отличие от вашего стола.

Лидия Ермошина:

Где-то же у меня должны наблюдаться недостатки.

Это женские слабости.

Лидия Ермошина:

Это слабости.

Лидия Михайловна, мы так плавно перетекаем из одного праздника в другой. Совершенно недавно вы были замечены на акции, посвященной Дню Святого Валентина.

Лидия Ермошина:

Да.

Вы верите в любовь с первого взгляда? И в политическую любовь с первого взгляда? Или человека хорошо узнать нужно для начала?

Лидия Ермошина:

Верю, абсолютно. Более того, считаю первый взгляд самым верным. Он, как правило, на подсознательном уровне определяет, насколько этот человек тебе будет симпатичен в дальнейшем. Более того, убедилась, что всякое убеждение в том, что первый взгляд ошибочен, что обязательно нужно узнать, съесть тот самый пуд соли – вот это является совершенно неверным постулатом. Первый взгляд не обманывает никогда.

Это и в личной жизни, и в политике?

Лидия Ермошина:

И в личной жизни, и в политике.

Так у нас как раз-таки мажоритарная система, когда первый взгляд может наверняка и определить. Но вы то за пропорциональную систему. Во всяком случае, вы об этом заявили в нашем предыдущем интервью, года полтора назад.

Лидия Ермошина:

Одно другое не исключает. И в пропорциональной системе, а там все зависит от лидера данной партии, любовь с первого взгляда к лидеру. Чего там говорить, избиратель же голосует не за платформу, он голосует за лидера. И если лидер будет симпатичным человеком, который будет убеждать с первого взгляда «Выбери меня!», его обязательно выберут. И эту партию тоже.

В этом смысле наш электорат зрел или нет? Он может повестись на красивые глаза?

Лидия Ермошина:

Может. Но я могу сказать, что красивые глаза, красота – это вообще великое дело. И то, что красивые люди всегда имеют преимущество везде, даже при трудоустройстве, это научно установленный факт. Поэтому то, что избиратель поведется на красивые глаза – это будет, конечно, обязательно. Но, тем не менее, я думаю, что глаза должны быть не только красивые, но и умные. Просто красивые глаза, без умной речи, без доводов, без какого-то облика, который будет внушать доверие – все-таки для выборов недостаточно. Но для замужества хватает.

Не так давно мы пережили парламентскую кампанию. Впереди у нас президентская кампания. Много будет красивых глаз, как вы полагаете?

Лидия Ермошина:

Пока молчат. Более того, насколько я знаю, красивых глаз несколько уже даже чисто женских. Поэтому я думаю, что сегодня, кто его знает, может быть, поздравляем не мы, другие люди, потенциальных кандидата в президенты. Такое тоже может быть. Беларусь тоже двигается в общем гендерном процессе. Кстати, мы занимаем весьма достойное место на мировом пространстве, поскольку у нас те самые более 30% женщин присутствует во всех выборных органах. А что касается…

Как и требовалось....

Лидия Ермошина:

Как и требовалось, да. А что касается местных Советов, сельских особенно, там шкала зашкаливает за 50.

И вы, конечно же, поддерживаете эти тенденции последних лет – такая политическая эмансипация?

Лидия Ермошина:

Да, поддерживаю. Более того, я считаю, что женщины в любом выборном органе выполняют совершенно незаменимую роль, которую не в состоянии исполнить мужчина. Посмотрите. Мы смотрим съемки с заседаний некоего Парламента. Кто там дерется у трибуны? Мужчины. Кто там призывает к войне? Мужчины. Есть, конечно, и женщины среди них. Но все-таки меньшинство. Этакие Жанны Дарк – это все-таки очень большая редкость. Что касается женщин, то она, скорее всего, по натуре пчелка, создатель того самого гигантского улья, в котором всем должно быть сытно, тепло и хорошо.

Ваша коллега по Белорусскому союзу женщин, госпожа Морова, заявила, что она ратует за закон о гендерном равенстве в Беларуси. Закона, может быть, и нет, но неужели гендерного равенства нет у нас? Чего не хватает госпоже Моровой?

Лидия Ермошина:

Я могу сказать и да, и нет. Я думаю, не хватает определенных гарантий. Зарплату мужчине всегда платят больше. Если существует какая-то вилка «самая высокая и самая низкая», то женщинам определяют заработную плату по этой вилке либо среднего, либо низшего уровня, а мужчине всегда более высокого на том основании, что он кормилец в семье. И, наверное, это тоже, может быть, можно было бы защитить в судебном порядке. Но, тем не менее, я считаю, что это все-таки что-то из области фантазии. Почему? Потому что ни один хороший работник не пойдет защищать свои права в судебном порядке, прекрасно понимая, что ему в этой организации работать. Поэтому я думаю, что здесь все-таки не закон нужен о гендерном равенстве. Здесь, в принципе, и этот процесс совершенно естественный, он идет в стране. Здесь совершенствование неких моральных норм и принципов, которое должно идти в обществе и которое должно уходить все-таки от этой оценки, и от оценки деятельности на мужскую и женскую. Поэтому если общество будет к этому готово, это сложится само собой, без всяких законов.

В нашем главном избирательном законе, Избирательном Кодексе, безусловно, предусмотрен принцип гендерного равенства? И вы совершенно всерьез предполагает, что в предстоящую кампанию появится несколько красивых женских глаз?

Лидия Ермошина:

Если бы красивых, я надеюсь. К сожалению, зачастую люди, женщины, увлеченные политикой, несколько отходят от этой главной женской обязанности. Женщина, во-первых, должна быть красивой. Во-вторых, она должна быть хорошей матерью. Я так считаю, это обязательно в женщине. А все остальное уже приложится.

И уметь варить борщ...

Лидия Ермошина:

Борщ – само собой. Не обязательно борщ. Тортик, видите, испекла.

Лидия Михайловна, вы, насколько я знаю, мечтали стать журналистом.

Лидия Ермошина:

Да.

А в итоге, как вы сами себя назвали, вы назвали себя номенклатурной золушкой. Вот так у вас судьба сложилась...

Лидия Ермошина:

Да.

Если бы вы-таки стали журналистом, какой бы задали вопрос главе Центризбиркома Лидии Ермошиной?

Лидия Ермошина:

Какой бы я задала вопрос? Может быть, женский: «Что нужно сделать, чтобы быть счастливой?»

Лидия Михайловна, так что нужно сделать, чтобы быть счастливой?

Лидия Ермошина:

Я думаю, любить.