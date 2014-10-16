Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать всех украинцев, которые захотят приехать сюда жить и работать

Новости Беларуси. Беларусь готова принимать всех украинцев, которые захотят приехать сюда жить и работать. Об этом 16 октября заявил президент на встрече с руководством украинской компании «Мотор Сич».

Александр Лукашенко отметил, что пригласил руководителей акционерного общества, чтобы из первых уст услышать о замыслах и перспективах работы в Беларуси.

Компания широко известна на постсоветском пространстве и в настоящее время является одной из крупнейших в мире по производству и ремонту современных двигателей для самолетов и вертолетов. Более 120 стран используют эту продукцию.

С 2011 года компания тесно взаимодействует с Оршанским авиаремонтным заводом. Разрабатывается государственная программа по развитию вертолетостроения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вам скажу откровенно больше. Если бы вы пришли на это предприятие как-то перекантоваться, как у нас говорили, или пережить какие-то времена, или сделать еще что-то второстепенное, и не было перспективы – неважно, это акционерное общество или нет, приобрели его или не приобрели – у нас есть жесткий опыт поведения с такими акционерами и такими «пришельцами». Мы с ними разрывали отношения, даже с американскими компаниями. Шуму, гвалту было много, но все понимали, что мы правы.

Но я вижу, что, может быть, не в полном объеме, может быть, не так, как я хотел бы, все-таки это предприятие работает не хуже, по крайней мере, чем было, лучше работает, это точно. Коль оно приватизировано, у нас практика такая, что мы его контролируем. Это предприятие было создано народом. Поэтому мы вот таким образом относимся. Может быть, неправильно. Но думаю, что люди, работающие в Украине сегодня, очень хорошо понимают, что правильно, а что неправильно.

Я очень боюсь пришлых олигархов сюда, очень боюсь, чтобы эти олигархи у нас, не дай Бог, не появились да и не начали управлять страной, как это принято, не будем указывать пальцем, в других государствах. Поэтому я очень осторожно к этому вопросу отношусь. Более того, вы знаете, как люди на это реагируют. Нельзя оскорблять и обижать людей. Если это люди создавали предприятие, надо хотя бы говорить о том, что это вы его создавали. Да, оно попало в сложное положение, мы искали достойных, не скажу, инвесторов, а управленцев, честных людей. А честный человек, если он придет на это предприятие, будет его развивать.

Я бы хотел с вами откровенно поговорить о том, что мы будем делать на этом предприятии. И прошу вас, чтобы вы не исходили из нынешней ситуации. Вот, трудновато где-то в Украине, надо через Беларусь работать с Россией. Я это даже не скрываю, это правильно. Я и президенту России сказал: «Я буду приглашать всех украинцев, которые ко мне приедут, жить, работать с нами, через нас с вами. И вы должны это понимать. И отторжения к этому не было. Знают об этом и руководители Украины. И бывшие, и настоящие. Я им прямо тоже об этом говорил. И если они пытались со мной спорить, я очень жестко на это реагировал. Может, потому, что мы жили с вами в одной стране.