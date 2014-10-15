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В Брестском горисполкоме представили нового руководителя — Александра Рогачука

15 октября 2014 17:57
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Новости Беларуси. С темы строительства началось представление в Брестском горисполкоме нового руководителя. Согласие на назначение Александра Рогачука на должность мэра города над Бугом накануне дал Президент. А 15 октября на внеочередной сессии городского Совета депутатов кандидатуру нового градоначальника поддержали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами у  нового городского главы — высшее военное и экономическое образование, проявил себя опытным управленцем. В регионе Александр Рогачук человек не новый. В его послужном списке — руководство идеологическим отделом Облисполкома, в течение 4 лет он возглавлял  администрацию Московского района города.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Я прекрасно осознаю ту степень ответственности, которая возложена на мои плечи с сегодняшнего дня. Понимаю, что в городе очень много сделано и понимаю те задачи, которые необходимо сделать. К 1000-летию нашего родного города необходимо сделать, может быть, уже завтра, потому что комфорт жителей Бреста — главная задача для местной власти.

# Константин Сумар # Отставки и назначения в Беларуси # Александр Рогачук

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