В Брестском горисполкоме представили нового руководителя — Александра Рогачука

Новости Беларуси. С темы строительства началось представление в Брестском горисполкоме нового руководителя. Согласие на назначение Александра Рогачука на должность мэра города над Бугом накануне дал Президент. А 15 октября на внеочередной сессии городского Совета депутатов кандидатуру нового градоначальника поддержали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами у нового городского главы — высшее военное и экономическое образование, проявил себя опытным управленцем. В регионе Александр Рогачук человек не новый. В его послужном списке — руководство идеологическим отделом Облисполкома, в течение 4 лет он возглавлял администрацию Московского района города.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Я прекрасно осознаю ту степень ответственности, которая возложена на мои плечи с сегодняшнего дня. Понимаю, что в городе очень много сделано и понимаю те задачи, которые необходимо сделать. К 1000-летию нашего родного города необходимо сделать, может быть, уже завтра, потому что комфорт жителей Бреста — главная задача для местной власти.