Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать спустя 90 дней после ратификации соглашения. Об этом 16 октября сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Межправительственное соглашение об отмене виз было подписано 19 сентября в Минске. С белорусской стороны свою подпись министр иностранных дел Владимир Макей, с израильской – министр абсорбции Софа Ландвер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В действительности в соответствии с положениями соглашения стороны обязаны первоначально осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Для белорусской стороны это означает принятие Национальным собранием закона о ратификации. По имеющейся информации, согласование с Парламентом также потребуется и в Израиле. Таким образом, отчет 90 дней нужно вести не от момента подписания соглашения, а от даты завершения процесса ратификации обеими сторонами.

И Беларусь, и Израиль прилагают максимальные усилия для ускорения завершения всех процедур для ратификации соглашения. Однако точная дата, когда безвизовый режим между странами вступит в силу, пока неизвестна.