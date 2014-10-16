Прямой эфир

Кабинет министров Украины в рамках закона об «очищении власти» уволил 39 чиновников

16 октября 2014 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Кабинет министров Украины в рамках закона об «очищении власти» уволил 39 чиновников. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

Политик отметил, что многие из них ушли по собственному желанию, не дожидаясь решения специальной комиссии.

Тем временем на востоке страны не стихают взрывы и автоматные очереди. Национальная армия собирает свои силы в Луганской области. Возле села Бахмутовка идут ожесточенные бои. Информация о погибших и раненых пока отсутствует.

Тем временем Донецк приходит в себя после мощного обстрела. Сообщается, что пострадали четыре мирных жителя. Еще несколько погибли. Также один снаряд попал в здание городской больницы. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать спустя 90 дней после ратификации соглашения
16 октября 2014 10:29

Безвизовый режим между Беларусью и Израилем начнет действовать спустя 90 дней после ратификации соглашения

В Брестском горисполкоме представили нового руководителя — Александра Рогачука
15 октября 2014 17:57

В Брестском горисполкоме представили нового руководителя — Александра Рогачука

Беларусь в 2015 году не будет снижать темпы строительства жилья, в том числе и с господдержкой
15 октября 2014 13:32

Беларусь в 2015 году не будет снижать темпы строительства жилья, в том числе и с господдержкой