Новости Украины. Кабинет министров Украины в рамках закона об «очищении власти» уволил 39 чиновников. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

Политик отметил, что многие из них ушли по собственному желанию, не дожидаясь решения специальной комиссии.

Тем временем на востоке страны не стихают взрывы и автоматные очереди. Национальная армия собирает свои силы в Луганской области. Возле села Бахмутовка идут ожесточенные бои. Информация о погибших и раненых пока отсутствует.

Тем временем Донецк приходит в себя после мощного обстрела. Сообщается, что пострадали четыре мирных жителя. Еще несколько погибли. Также один снаряд попал в здание городской больницы. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.