Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

Новости Беларуси. Такое мнение озвучил Президент Беларуси 29 сентября во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава Таджикистана отметил, что мощный импульс двусторонним отношениям придали договоренности, достигнутые в ходе визита белорусского лидера в мае 2018 года.
Президенты Беларуси и Таджикистана официально открыли сборочное производство сельхозтехники в Гиссаре
Сейчас они успешно реализуются. Яркий пример – первое сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссар, которое 29 сентября заработало в полную мощность. Его и посетили лидеры Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились о дальнейшем развитии промышленной кооперации по сбору не только тракторов, но и другой сельскохозяйственной техники на площадках в Таджикистане.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в мае встречались, а сегодня уже открываем совместное производство. Мы полны решимости свои обязательства выполнить. Более того, мне уже сказали, что сегодня мы, Эмомали Шарипович, с тобой продадим 300 тракторов белорусско-таджикского производства в Афганистан. То, о чем мы планировали и мечтали – что мы будем работать на ближайшие страны.
Поэтому мы готовы участвовать в вашем плане модернизации страны, индустриализации страны, и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана. И выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае.
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