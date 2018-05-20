«Встреча двух лидеров даст новый импульс в развитии»: Большое интервью с председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана

Новости Беларуси. Залог выхода на уровень стратегического партнерства для Беларуси и Таджикистана, как, впрочем, и для любых других двусторонних отношений – взаимовыгодное сотрудничество в экономике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И ставка уже отнюдь не на простую торговлю – на авансцену выходит кооперация. Но отдельным предприятиям не всегда просто самостоятельно найти партнера в другой стране. В помощь компаниям – торгово-промышленные палаты. Перспективы развития белорусско-таджикистанских торгово-экономических отношений – в интервью «Недели» с председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана Саидом Шарифом.

Юлия Бешанова, СТВ:

В дни визита звучали слова о том, что пора переводить дружеские отношения в плоскость экономическую. Как вам кажется, насколько этот визит стал мощным толчком для экономических взаимоотношений?

Саид Шариф, председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана:

Конечно, встреча двух лидеров в рамках официального визита уважаемого Президента Беларуси в Республику Таджикистан даст новый импульс в развитии торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной областях. Когда слышно все из уст двух лидеров, это говорит о гарантии, уверенности в работе на перспективу. Восток – дело тонкое, поэтому личная дружба, уважение друг к другу – дадут гарантии для дальнейшего сотрудничества, бизнеса.

Юлия Бешанова:

Какие, на ваш взгляд, совместные проекты были бы интересны и Беларуси, и Таджикистану? Саид Шариф:

Мы должны использовать все ресурсы, возможности, которыми располагаем. Возможности и ресурсы и в Таджикистане, и в Беларуси огромные. Мы заинтересованы развивать сотрудничество в энергетической и горно-рудной областях, в машиностроении, в легкой и пищевой промышленности, в переработке овощей, фруктов, поставке сельскохозяйственной продукции, в области здравоохранения – особенно фармацевтике, строительстве, телекоммуникациях, образовании, ремесленничестве, туризме, банковском деле.

Юлия Бешанова:

Когда открывали завод производства в Гиссаре, президенты говорили, что любое, даже высокоэффективное производство ничто без хороших специалистов… Саид Шариф:

Конечно, это основа результата деятельности. Основную роль играет специалист.

Юлия Бешанова:

Нужно ли Таджикистану белорусское профессиональное плечо? Саид Шариф:

Сейчас идет сборка тракторов на территории Таджикистана. Конечно, нужны специалисты, нужны кадры. Кроме того, Беларусь очень развита в области машиностроения, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлечь для обучения, дальнейшего нашего сотрудничества специалистов из Беларуси.

Юлия Бешанова:

А что касается получения вашими молодыми людьми образования в наших вузах? Саид Шариф:

Многие кадры из Таджикистана обучались в различных вузах Беларуси. Они успешно работают в народно-хозяйственных отраслях нашей республики. Белорусские учебные заведения хорошо котируются на мировом рынке.

Юлия Бешанова:

Наша страна сейчас идет по пути развития цифровой экономики. Насколько это может быть интересно Таджикистану? Саид Шариф:

Мы хотим приобрести ваш опыт. У Беларуси высокая школа, очень большой багаж. Думаю, изучать опыт друг друга не мешает. Кроме технологического опыта, мы очень заинтересованы приобрести технику и технологии в отрасли перерабатывающей в вашей республике для переработки местного сырья, которым мы располагаем. Мы являемся всемирной торговой организацией. У нас есть возможность быть на мировом рынке, для этого нужны техника и технологии, которыми вы располагаете, выпускаете современную продукцию, отвечающую мировому стандарту. Чтобы выйти на мировой рынок, продукция должна соответствовать мировому стандарту.

Юлия Бешанова:

Насколько наши страны похожи по менталитету? Саид Шариф:

Мы очень похожи. Белорусский народ очень культурный, образованный, трудолюбивый и гостеприимный.