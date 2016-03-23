Александр Лукашенко: Беларусь готова на самое тесное сотрудничество с Польшей

Новости Беларуси. Беларусь готова на самое тесное сотрудничество с Польшей. Это 23 марта подчеркнул Президент на встрече с министром иностранных дел соседнего государства.

Витольд Ващиковский в эти дни находится с визитом в Беларуси. Причем это первый приезд главы польской дипломатии в нашу страну за последние восемь лет. Стороны уверены: нынешние переговоры создадут хорошие предпосылки для развития и углубления всестороннего сотрудничества.

В эти дни Дворец Независимости превратился в эпицентр международных встреч. Если вчера здесь прошли переговоры с грузинскими партнерами, сегодня – новый международный вектор. На этот раз – европейский.

Еще до начала переговоров оживленная беседа представителей двух делегаций. Накануне главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши встречались в МИДе. Договорились налаживать добрососедские отношения. Тот самый, дружеский, тон задан был и с самых первых минут сегодняшних переговоров.

Одна история, похожие проблемы. Но парадокс: путь министра из Варшавы в Минск оказался слишком долгим. А ведь, казалось бы, разделяют два города лишь 555 километров. Визит главы польского МИДа в Беларусь в двустороннем формате совершается впервые за последние восемь лет. Да и потенциал двусторонних отношений не используется до конца. Неудивительно, что в программе визита – встреча с белорусским Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть о чем поговорить. Не скажу, что есть проблемы, которые нам трудно оценить. Я даже не скажу, что эти проблемы или вопросы труднорешаемые. При наличии воли с двух сторон мы их можем решить. Притом любые проблемы, главное договориться о критериях. И тут, я думаю, проблем не будет. Мы будем исходить из критериев выстраивания отношений с другими государствами, на которых основывается польская внешняя политика. К примеру, как вы защищаете свой суверенитет и независимость, так и мы будем защищать. Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и мы будем делать. Если вас такой формат устраивает, то мы очень быстро договоримся.

Дипотношениям Беларуси и Польши уже два десятилетия. Установлены в начале 90-ых. По итогам 2015 года две страны наторговали на 1 миллиард 850 миллионов долларов. Основные экспортные позиции – нефтепродукты, лесоматериалы, калийные и азотные удобрения. В свою очередь Польша в Беларусь поставляет яблоки, лекарства, томаты, бумагу, молоко и сливки. Но останавливаться на этом страны не намерены. Тем более вместе Беларусь и Польша сыграть могут значительную роль, располагаясь в самом центре европейского континента.

Александр Лукашенко:

Хочу сказать, что если партнеры, с которыми мы ведем диалог, будут настаивать на том: вы с Востоком или с Западом – выбирайте, то есть вы с Россией или с Польшей, с Евросоюзом – нам такая позиция не подходит. Я абсолютно убежден, что и вам она сегодня не нужна. Думаю, что Польша больше, чем кто-либо, как основной игрок Евросоюза, заинтересована, чтобы Беларусь была не только независимым государством, но и стабильным. А вот вместе с вами мы можем сыграть значительную роль, находясь в эпицентре европейского континента. И вместе, я даже скажу, мы можем значительно повлиять на многие процессы, которые здесь происходят. В наших интересах. В интересах Польши и Беларуси. Но ни в коем случае не в ущерб нашим соседям.

В должности министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский с ноября 2015 года. Причем в свое время присматривался как к американскому укладу, так и к европейскому. Международные отношения изучал в Орегонском университете, аспирантуру проходил уже в Европе. Как раз в рамках польской политики на продвижение интересов в ЕС и углубление стратегического партнерства с США. Но, как не раз подчеркивал Витольд Ващиковский, «друзей нужно искать поблизости».

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Я благодарен за организацию этой встречи. Польское Правительство действительно считает, что это была ненормальная ситуация, когда соседи между собой не разговаривали. Поэтому мы решили без всяких предварительных условий начать диалог и урегулировать все соседские отношения, которые можно будет решить в ближайшее время.

Разговор получился по-настоящему продуктивным. Вопросы политики, экономики, религии, общей истории и жизни поляков в Синеокой. Обсуждалась и международная повестка дня. В том числе вопросы региональной безопасности. С Польшей наша страна граничит на западе. В свою очередь у Польши общие границы еще и с Россией, Литвой, Украиной, Словакией, Чехией, Германией. Обе страны транзитные. А это добавляет дополнительные возможности для диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы готовы на самое тесное сотрудничество с Польшей. Мы жили в одном государстве в свое время, мы помним эти времена. Очень много белорусов живет в Польше сегодня, этнических белорусов. Еще больше в Беларуси живет поляков. И дай бог, чтобы мы об этом только говорили на переговорах. Чтобы наши белорусы там и поляки здесь не чувствовали себя второй нацией. У нас нет белорусов, поляков, евреев, русских, украинцев. У нас есть граждане Беларуси, которые пользуются равными правами. Что касается религиозных вопросов, у нас каждый человек идет в тот храм, в который он считает нужным. У нас две основные религии – православие и католицизм. Я очень надеюсь, что после вашего визита мы будем более интенсивно развивать наши отношения.

Кстати, к диалогу с Беларусью у главы польского МИДа личный интерес. Гродненскую землю Витольд Ващиковский называет родной. Вот и в ходе визита глава внешнеполитического ведомства время нашел не только официальным встречам. Прошелся по центральным улицам Гродно, посетил Фарный костел и возложил цветы у памятника Элизы Ожешко.

Витольд Ващиковский:

Родом с этих территорий походит моя семья. Моя мама родилась в Волковыске. Здесь жили и работали мои деды (предки по маминой линии). А после 1945 года они уехали в Польшу.

А чуть позже польский дипломат уже в родном, как отмечает он сам, Волковыске посетит польскую школу. Вот такие белорусско-польские мосты.

О дороге министра из Варшавы в Минск, общей истории двух стран и потенциале сотрудничества говорят сегодня многие СМИ. Польские «пестрят заголовками». В Синеокую из этой страны приехала делегация журналистов. Белорусские и европейские коллеги сходятся во мнении: диалог выходит на новый уровень. При этом, как не раз подчеркнут обе страны: и Беларусь, и Польша нацелены на прагматичный и практичный подход.