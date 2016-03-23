Александр Лукашенко: За организованные Беларусью спортивные соревнования стыдно никогда не будет

Новости Беларуси. Беларусь готова принять спортивные соревнования самого высокого уровня. Для этого в нашей стране создана вся инфраструктура. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации тяжелой атлетики Тамашем Аяном. Беларусь уже принимала соревнования по этому виду спорта.

Сейчас нашей стране предложили поучаствовать в конкурсе на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике. Он запланирован на 2019 год. Здесь будут разыгрывается лицензии на Олимпийские игры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В вашем виде спорта белорусы, согласитесь, имели успех всегда. У нас всегда вырастали хорошие олимпийские чемпионы. Мы взяли курс на расширение участников, занимающихся спортом и, в частности, тяжелой атлетикой. Подрастает неплохая молодежь. У нас достаточно спортивных объектов для того, чтобы заниматься всеми олимпийскими видами спорта, в том числе тяжелой атлетикой.

Вы знаете, что мы принимали некоторые соревнования высокого уровня, и получили вашу высокую оценку. Поэтому если у вас будет возможность и желание следовать и дальше таким путем, я имею в виду организацию самых высоких соревнований в Беларуси, мы сделаем так, что вам никогда стыдно за это не будет. У нас для соревнований высокого уровня уже сегодня есть все необходимое.

Тамаш Аян, президент Международной федерации тяжелой атлетики:

Для меня большая честь, что вы пригласили меня. Беларусь – замечательная страна, люди здесь фантастические. Ваша страна имеет хорошие традиции в тяжелой атлетике. У вас есть и олимпийские чемпионы, и другие спортсмены международного уровня.

Во время беседы Тамаш Аян не раз подчеркивал, что федерация проявляет большой интерес к Беларуси. Одно из предложений, которое прозвучало из уст высокого спортивного чиновника, – проведение в Минске крупной конференции по борьбе с допингом. Беларусь рассмотрит такую возможность.

В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна готова и дальше поддерживать все международные антидопинговые инициативы. Кроме того, в Беларуси уже в ближайшее время могут пройти юниорские и молодежные чемпионаты мира по тяжелой атлетике.

Тамаш Аян, президент Международной федерации тяжелой атлетики:

У нас есть возможность организовать чемпионат мира среди взрослых в 2019 году. Это единственная возможность перед Олимпиадой в Токио. Ожидается, что заявку на проведение этого мероприятия подадут 4-5 стран. Если Беларусь примет участие и выиграет, то это будет хорошее мероприятие. При все при этом у вас отличные шансы на проведение чемпионата мира среди молодежи. Мой визит в Беларусь продлится менее суток, но я готов в любое время приехать в вашу страну для установления сотрудничества.

Доктор политических наук, президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян более 45 лет в авангарде мирового спорта. Долгое время он был генеральным секретарем этой организации, а в 2000-м ее возглавил. В этом году он был назначен и главой Всемирного антидопингового агентства.

От имени Президента Беларуси Тамашу Аяну вручили медаль Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.