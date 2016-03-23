Президент Беларуси утвердил предельно допустимые тарифы на 14 видов ЖКУ

Новости Беларуси. В Беларуси утверждены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Указ Президента, подписанный 23 марта, затрагивает 14 позиций. Дешевле станут водоснабжение и водоотведение, изменятся подходы к начислению платы за обслуживание лифта, уборку вспомогательных помещений, электроэнергию в местах общего пользования.

«Жировки» вновь в горячем «топе» новостей. После неожиданно «суровых» январских счетов белорусы замерли в ожидании «коммунальной оттепели».

Белорусы:

Хотелось бы, чтобы поменьше. Нам пришло за отопление меньше на тысяч 120, наверное. Это радует. Трудновато, когда сразу увеличилось.

Только снижение. Очень дорого платить за жилье.

Чтобы поменьше было и разумно. По кошелькам всех жителей.

Мне кажется, что должна быть прямая зависимость от доходов населения к тарифам ЖКХ.

«Жировки» действительно станут легче, а «коммуналку» за январь пересчитают. Президент утвердил предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Расчетно-справочные центры переведены на усиленный вариант несения «службы». На то, чтобы пересчитать сотни тысяч счетов, всего несколько суток.

Елена Голубова, начальник расчетно-справочного центра № 3 Советского района Минска:

Мы уже были готовы, что необходимо будет что-то пересчитывать, что-то новое вводить. Поэтому специалисты у нас очень хорошие, подготовленные. И они готовы быстренько все сделать.

Изменится подход к формированию шести тарифов. Чтобы снизить финансовую нагрузку на население, Указом предусмотрено снижение цены на один из самых «прожорливых пунктов»: водоснабжение подешевеет больше чем в полтора раза, водоотведение – более чем в два.

Изменения коснуться и самых спорных строчек коммунального прайса. По-другому в феврале посчитают плату за пользование лифтом, уборку помещений и свет в подъезде. Сумма платежа теперь будет зависеть не от площади квартиры, а от количества людей, которые в ней проживают. Озвучили и конкретную сумму на оплату домофона.

Елена Голубова, начальник расчетно-справочного центра № 3 Советского района Минска:

Поставщики услуг, такие как запорно-переговорные устройства, свое техобслуживание считали по своим тарифам. У кого было 9 тысяч, у кого было 14 тысяч. Сейчас предполагается предельно допустимая норма.

Еще один важный нюанс. Утвержденные цены останутся неизменными до особого распоряжения главы государства. Это значит, в 2016 году роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. А повышение доли возмещения населением затрат на «коммуналку» будет осуществляться не за счет кошельков граждан, а за счет снижения затрат на их оказание.

Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Перерасчет за жилищно-коммунальные услуги выполняется в случаях, установленных законодательством, и всегда определяется следующим образом, что в случае переплаты либо недоплаты за жилищно-коммунальные услуги эта сумма выставляется в счет извещения на следующий месяц.

Изменится и сама «жировка» – станет предельно ясной и понятной. Специалисты уже работают над новым внешним обликом квитанции. В новых счетах, которые белорусы получат уже в ближайшее время, будет не только цифра за февраль, но и перерасчет за январь. К тому же, с учетом исключительной ситуации, сдвинется и срок оплаты «коммуналки»: рассчитаться за услуги можно будет до 5 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.